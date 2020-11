Con Chiamamifaro è sempre Domenica: il video

La domenica è storicamente giorno in cui tutto si ferma e, dopo la passeggiata mattutina e il pranzo in famiglia, non rimane altro che pensare. Un vecchio cliché. Ed è proprio qui che nasce il senso del nostro pezzo “Domenica”, non una canzone sulle domeniche in sé ma sui pensieri che queste scaturiscono. Un po’ come la madeleine di Proust, un pomeriggio autunnale ci ha rievocato delle suggestioni e dei ricordi su quello che significava essere piccoli e su quello che significa ora essere cresciuti.

È facile dire che si stava meglio quando si era piccoli, ma infondo le cose banali non sono banali perché vere? Nella canzone si parla della voglia di spaccare il mondo, di scappare da quella bolla di vetro di certezze di quando si era piccoli, per riscoprirsi una persona diversa, “vestivo da punk quando arrivava carnevale”.



Ma appena usciti da quella bolla di vetro ci si sente sopraffatti dalla velocità con cui il tempo e il mondo ti scappano dalle mani e non ti aspettano. Cresce quindi la nostalgia ma si sa che non si può tornare indietro, quello che rimane da fare è riprendere l’entusiasmo di una volta per riadattarlo al nuovo contesto, vivere la vita con la stessa disinvoltura di una bambina.



Nel video, girato da Matteo Migliaccio e Luca Perin con Scialla Studio, abbiamo voluto dare voce a tutte le suggestioni che ci sono nel testo di “Domenica”, creando quindi un set immerso nella natura, localizzato nella campagna veneta, che parlasse di una domenica passata lontana dalla città a pensare e a ballare un ultimo tango liberatorio con le nostre paure. Infatti, il video comincia con una scena in cui io (Angelica) sono in cucina da sola a riflettere mentre cucino, mentre prosegue poi con delle scene all’esterno nel verde per poi culminare in una danza catartica verso il cielo blu. L’obbiettivo che ci siamo posti insieme ai registi era di riuscire a immortalare in 3 minuti di video la nascita di una consapevolezza che mette d’accordo i due stati d’animo protagonisti della canzone: la voglia di far tremare tutto e la voglia di scappare da questa citta grigia, che “fattura troppo e non va al mare”.



Per noi è stata un’esperienza a 360 gradi. Innanzitutto, perché era il primissimo video musicale a cui avessimo partecipato ma soprattutto perché ci ha dato la possibilità di lavorare con dei professionisti e di vedere la nostra musica proiettata su uno schermo, sotto forma di un contenuto visivo che ci rispecchia al 100 per cento. Domenica è la prima canzone che abbiamo scritto insieme io - Angelica - e Alessandro, ossia Chiamamifaro. É nata quando ancora scrivevamo in inglese, e ha cambiato molte vesti nel tempo fino ad arrivare alla versione finale che è stata pubblicata questo venerdì 6 Novembre. Ed è forse per la storia di questa canzone, che è con noi da prima di tutte le altre, che siamo felici che “Domenica” sia anche il nostro primo videoclip.



Buona visione, un bacio da Chiamamifaro.