Henry Novi vola Come Acqua nell'Aria: il video

Henry Novi è un personaggio frutto di un’esplorazione che trova le sue vie in emozioni e nell’universo artistico ed è al tempo stesso lo pseudonimo di un semplice ragazzo biondo dall’aria inquieta ma dolce, di nome Enrico Novello. Tutto inizia quando a 25 anni questo timido giovane della provincia Veneziana prende la decisione di seguire lezioni di scrittura. Non passa molto da quelle prime sperimentazioni narrative che riaffiora la sua formazione classica di pianoforte. Parole e melodie finalmente si possono così toccare in un fruttuoso intreccio espressivo. È un momento in cui la libertà di Henry si manifesta, ma la sofferenza per la malattia del padre e la sua rapida ed inaspettata morte riempiono il cantautore fino ad un’esplosione. Questa forse corrisponde ad una necessità, un cambiamento: il passaggio dal dolore ad un livello superiore di comprensione e amore per se stessi e gli altri.



Ora, dopo aver partecipato con successo al Trofeo Nilla Pizzi 2020 aggiudicandosi le semifinali, nel mese del suo ventisettesimo compleanno esce “Come acqua nell’aria”. È scritta sulle orme dei parolieri italiani che Henry più apprezza come Mogol e Battiato. Rappresenta il dialogo tra memoria e sentimenti nelle immagini che ci circondano, fuse in quelle stinte della mente. È l’incontro tra la sofferenza e la gioia delle esperienze terrene: il contatto della vita con la passione. Ogni volta che incontra l’acqua e sente l’aria sul suo corpo, ad Henry ritornano alla mente gli iridi che lo folgorarono sul campo di terra rossa dove incontrò per la prima volta Winona che posò il suo sguardo su quello ingenuo di Henry. Lei era come acqua che in infinitesimi frammentava l’ossigeno che lui respirava e tramutava un momento vissuto in uno spazio fisico senza tempo. Ci sono vere infiltrazioni della memoria nella fonte dell’energia del cuore di Henry e del cuore di Winona, colei che lasciò tutto per raggiungere la fine, quella di una ninfa trasformata in una dolce ondata di gocce che ancora penetrano la flora e gli elementi attorno ad Henry.



Il video è stato girato nei boschi del Ticino, il luogo d’incontro: un santuario custode di forze e meraviglie che escono libere dal petto del cantautore che cammina nella natura più incontaminata. I suoi ricordi si riflettono sulla bellezza che lo circonda. Gli elementi del bosco gli portano alla mente i momenti con la sua amata Winona che ormai l’ha lasciato da tempo. Winona esiste solo nella natura e nei passi solitari di lui sulla terra, che i due amanti resero un’unica dimensione e un unico luogo. I ricordi sono incastonati in ogni filo di grano, in ogni sasso, in ogni ansa del fiume. C’è l’anima di Winona nell’acqua e nell’aria, nella fisica degli elementi.



A luglio di quest’anno, un periodo così controverso e colmo di difficoltà, Henry pubblica il suo primo singolo in lingua inglese “The Best Love Crime”. In esso sintetizza la sua concezione di amore e tempo in un sogno dolce-amaro dove un semplice ballo culmina con la rinascita. A settembre pubblica il suo secondo singolo in lingua italiana “Satellite” che raggiunge le 100.000 visualizzazioni su Youtube in meno di un mese. Per Natale è prevista l’uscita di un EP intitolato “Black Tie Gardens” in cui Henry interpreterà tre cover a sorpresa, mentre per la primavera uscirà il suo album di debutto che racchiuderà la sua molteplicità di stili e personalità in un connubio a dir poco peculiare, che esprime lo sbocciare della sua eclettica natura artistica.