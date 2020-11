Irama, il video “Mediterranea” feat De La Ghetto

Tra passeggiate a cavallo e coreografie ambientate nell’Old West, è online il video di “ Mediterranea ” con protagonisti Irama e De La Ghetto . Certificato triplo disco di platino con la sua hit estiva, il cantautore punta a scalare le classifiche del mercato internazionale con un latin remix. Il testo, interamente in spagnolo, e il sound marcatamente reggaeton fanno solo da sfondo ad un’ambientazione a tratti surreale del videoclip, che punta alla potenza dell’immagine per suggellare la collaborazione tra i due artisti.

Le location del video di “Mediterranea” con De La Ghetto

approfondimento

Irama racconta a Sky Tg24 il successo di "Mediterranea"

Il fil rouge del videoclip è unire i due universi musicali dei protagonisti e allo stesso tempo dare il benvenuto a Irama nel mondo dei reguetoneros internazionali. Per questo le scene del video di “Mediterranea” latin version sono state girate in due ambientazioni diverse ma complementari: Roma, al Western Village di Fiumicino, ed Orlando, in Florida al Downtown Arts Collective.

Irama a cavallo passeggia in città stile “C’era una volta il West”. Il videoclip del remix della sua hit si presenta così nella prima scena, vintage. Il look gipsy rock e la tv futuristica, che permette di viaggiare nel tempo alla scoperta di nuove dimensioni, sono gli stessi di “Mediterranea” versione italiana. La differenza negli elementi fantasy tra i due video sono tutti nella presenza virtuale di De La Ghetto da Orlando. Niente pistole da cyborg, a collegare i due artisti, l’italiano dal passato e lo statunitense dal futuro, è la tv old style. L’atmosfera, volutamente surreale, si ispira al post apocalittico, come a dimostrare l’infinito della musica che supera i confini del tempo e dello spazio.

“La collaborazione con De La Ghetto nasce dal mio desiderio di portare, fuori dai confini, la nostra cultura e la nostra musica” rivela Irama. “Chiaramente in forma diversa e con una lingua differente, ma mantenendo alcune nostre sonorità tipiche e miscelandole con quelle della cultura latina molto affine alla nostra” spiega il cantautore che poi confessa il suo desiderio di esplorare nuovi orizzonti artistici: “musicalmente è un obiettivo che coltivo da tanto tempo e che piano piano, perseverando, voglio portare avanti. So che sarà una strada lunga ma è quella che ho deciso di percorrere. Sono determinato a portare la mia musica fuori dall’Italia e a sbarcare sul mercato mondiale.”