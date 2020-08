Irama, la tracklist dell'EP "Crepe"

Il 28 agosto arriva il nuovo progetto discografico del cantante di “Mediterranea”, grande successo dell'estate 2020

Un’estate indimenticabile per Irama che con “Mediterranea” ha conquistato la classifica delle canzoni più ascoltate in estate. Il cantante ha raggiunto oltre 37 milioni di streaming nell'arco temporale dall'1 giugno al 15 agosto battendo gli altri tormentoni dell’estate tra i quali quelli di Rocco Hunt e Ana Mena e dei Boomdabash in duetto con Alessandra Amoroso. Irama ha espresso tutta la sua felicità sui social: "Sono entusiasta, anche quest'anno abbiamo spaccato", è stato il commento di Irama al risultato raggiunto”. Per la terza estate consecutiva, il cantante ha conquistato le classifiche e ora si appresta a pubblicare l’EP “Crepe”, in uscita venerdì 28 agosto.

La tracklist di “Crepe” All’interno del progetto discografico ci sono anche “Arrogante”, hit della scorsa estate, e naturalmente “Mediterranea”. In tutto sono 7 le canzoni presenti. Ecco la tracklist svelata dallo stesso Irama con un post pubblicato sui social: Crepe Bazooka Mediterranea Flow Arrogante Eh mama eh Dedicato a te

Irama ha anche spiegato ai suoi fan il mood del progetto: "Il mercato musicale continua a preconfezionare artisti, come fossero prodotti su uno scaffale. Ma io sono nato con delle crepe e nessuno sarà mai in grado di chiuderle. Quindi se mi chiedi se sono un cantautore, un rapper o una rockstar io non sono niente di tutto questo. Io sono IRAMA". A Sky Tg24 ha inoltre aggiunto: “Questo EP è quello che sono io oggi a pieno. Non sono un genere, non sono una playlist, sono semplicemente io e come tutte le persone ho tante sfumature, tante crepe, che ho voluto raccontare”.