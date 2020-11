Fishball, un esordio simbolico a ritmo di 3:13

"3:13" è il primo album ufficiale di FISHBALL che segna il suo esordio nel rap game italiano. Modella, influencer e rapper, la giovane artista sarda debutta con un album senza maschere, senza featuring, che pone al centro di tutto FISHBALL e il suo immaginario underground, raccontato con crudezza e autoironia a partire dagli aneddoti e dagli scenari del suo passato. “Il titolo del disco è nato da un orario ricorrente nella mia vita, 3:13, mi sono fatta il viaggio che questa cifra avesse una serie di significati simbolici: il tre, che è un numero diabolico, il 13 che è un numero femminile, associato alla rinascita, sono numeri che in qualche modo ritornano anche nei brani”. Le sonorità del disco esplorano molte venature dell’elettronica, con le produzioni interamente curate da Razihel che spaziano dalla House alla Tekno fino al metal, all'insegna della sperimentazione.

"Ho prodotto interamente il primo album di Fishball. Un disco sicuramente non commerciale e abbastanza pesante sia dal punto di vista delle tematiche, sia per il sound. Un disco totalmente spontaneo, prodotto senza mai pensare - dobbiamo provare a fare una hit - ed è proprio per questo che mi sono divertito a lavorarci. Faccio musica da 15 anni, ho suonato in gruppi metal, punk, pop, ritrovandomi a lavorare con tante persone e vi giuro che raramente ho beccato gente con la voglia di fare di Fish. Non ho mai visto nessuno scrivere ogni giorno per 10 ore di fila...e anche se non vi piacciono le cose che scrive almeno sono cose che ha vissuto realmente." - Razihel



Felisja Piana, in arte Fishball, è nata il 16 aprile del 1994 a Sassari, Sardegna, ed è una giovane modella diventata famosa a livello mondiale per la collaborazione con Suicide Girls. Felisja Piana ad oggi rappresenta forse il canone estetico di una società in completa evoluzione, di un mondo che ha deciso di non fermarsi alle apparenze e che scavalca le tendenze più classiciste con uno stile innovativo e ricercato. Dopo aver conquistato il suo pubblico tramite il celebre sito SuicideGirl, nel 2018 Felisja ha creato un gruppo assieme a Christina Bertevello, chiamato BADA$$ B. Le loro hit più famose, “Cuba”, “Me Gusta” e “Lo So Fare”, hanno totalizzato più di 20 milioni di stream fra le varie piattaforme. Dopo questo progetto Felisja ha deciso di intraprendere una carriera da solista diventando una delle rapper donna più famose in italia, fondendo uno stile pazzesco e totalmente nuovo con il suo estro artistico e autorale, diventando un'artista da osservare con attenzione nella scena trap/Rap italiana.