Busta Rhymes, nuovo disco dopo otto anni di silenzio

Il rapper pubblica il secondo capitolo di quel leggendario album che fu E.L.E. (Extinction Level Event): si intitola Extinction Level Event 2: The Wrath of God

Il silenzio è terminato e con lui l'attesa. Ci sono persone che sanno essere presenti anche quando si eclissano. Parli con gli amici e ci domanda...dove sarà? Che farà? Ci stupirà? E questa volta la risposta è affermativa ed è stata attesa per otto lunghissimi anni: Busta Rhymes, signore multi-platino dell'Hip Hop, 11 volte nominato ai Grammy, rilascia un nuovo album, Extinction Level Event 2: The Wrath of God.



L'album ha super ospiti: Chris Rock, Rakim, Pete Rock, MOP, Bell Biv Devoe, Ol’ Dirty Bastard, Q-Tip, Rick Ross, Rapsody, Mariah Carey, Kendrick Lamar, Anderson.Paak per citarne alcuni. Extinction Level Event 2: The Wrath of God è il suo decimo album in studio. Busta Rhymes, pseudonimo di Trevor Tahiem Smith Jr., nasce a New York il 20 maggio 1972 e il suo nome d'arte è un omaggio a Buster Rhymes, giocatore di football americano famoso all'epoca. Le caratteristiche che ne hanno fatto un punto di riferimento sono un flow veloce e nasale e la scansione di versi lunghi in pochi secondi. Oltre a numerosi featuring molti dei quali lontani dal mondo Hip Hop.