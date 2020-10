Per il 70esimo compleanno di Tom Petty cinque ore di eventi online

Il festival "Tom Petty Birthday Bash" celebra la vita e l'eredità del musicista americano. La prima edizione si è tenuta a poche settimane dalla sua scomparsa, nell'ottobre 2017. Da allora ogni anno band internazionali si riuniscono nella sua città natale, Gainsville, in Florida, per un grande evento pubblico, che quest'anno si terrà in streaming causa Covid

Foo Fighters, Eddie Vedder e Beck sono tra i protagonisti del Tom Petty Birthday Bash, un festival in live streaming in omaggio al musicista scomparso nel 2017, in programma il 24 ottobre dall’una alle tre e mezzo sul sito tompetty.com. Sul palco virtuale si esibiranno anche Jackson Browne, Chris Stapleton, Brandi Carlile e Norah Jones. Previsti ospiti speciali come Stevie Nicks, Post Malone, Lenny Kravitz, The Killers e The Raconteurs.

Tom Petty Birthday Bash

Il primo Tom Petty Birthday Bash si è svolto nel 2017 a Gainsville, in Florida, città natale di Petty. Quest’anno si terrà a pochi giorni da quello che sarebbe stato il 70esimo compleanno del musicista, in streaming a causa della pandemia. L’evento è un festival musicale gratuito nato dal basso che celebra la vita e l'eredità di Petty attraverso la musica e l'impegno della comunità della sua città natale. Celebrato nel fine settimana del compleanno del musicista, il festival riunisce band locali e nazionali di prim'ordine. Le donazioni sono devolute in beneficienza all’UF Health Shands Arts In Medicine.

Tom Petty e la ristampa di “Wildflowers & All The Rest”

Thomas Earl Petty è stato un chitarrista, cantante e compositore statunitense, frontman dei gruppi Mudcrutch e Tom Petty and the Heartbreakers, nonché fondatore del supergruppo Traveling Wilburys. Petty è stato uno degli artisti più importanti e influenti della storia del rock americano, capace di destare l’interesse anche di Bob Dylan. È morto il 2 ottobre 2017 nella sua abitazione a Santa Monica a causa di un arresto cardiaco dovuto a un’overdose accidentale di farmaci. Aveva 66 anni. Recentemente è stata pubblicata la ristampa di "Wildflowers & All The Rest", che conteneva brani inediti, demo e rimasterizzati come "There Goes Angela (Dream Away)", "You Don't Know How It Feels" e "Confusion".