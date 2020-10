La mente di Fabrice Pascal Quagliotti “è in pieno fermento”, per usare le sue parole, come già aveva dimostrato l’anno scorso Wonderland, il nuovo disco dei suoi Rockets dopo cinque anni di silenzio ( leggi l'intervista a Fabrice ). Complice anche il tempo messo a disposizione dal lockdown, il celebre tastierista ha deciso di dare forma alle idee messe da parte negli anni e si è cimentato con il suo primo disco solista, Parallel Worlds , un album strumentale eterogeneo e di ampio respiro, ma con un comune denominatore: il viaggio. Ecco cosa ci ha raccontato Fabrice nel corso di un’ intervista esclusiva .

approfondimento

Stardust: come David Bowie divenne Ziggy, alieno androgino

Come mai un disco solista e come mai proprio ora?

Il lockdown è stato di aiuto, perché come unico effetto positivo mi ha consentito di fare delle full immersion di quindici ore al giorno di musica, così da realizzare questo disco in soli sei mesi. Ma in realtà è stato un caso. Avevo in testa di realizzare un album solista da quattro o cinque anni, ma avevo ancora in piedi il progetto dei Rockets. Anche per questo ho voluto, con Wonderland, chiudere un ciclo, per quanto con i Rockets sia ancora attivo per quanto riguarda i concerti.



E come mai hai optato per un album interamente strumentale?

Sempre per caso: avevo fatto sentire qualche demo al mio discografico, al che lui mi ha proposto: “Perché non realizziamo un disco di strumentali?”. Io, che adoro il cinema e le colonne sonore, ho accettato subito. In principio avevo anche pensato di cantare in due o tre brani, ma poi ho capito che non avrebbe avuto senso. E mi sono concentrato su quello che so fare meglio, dato che non sono un cantante.



In controtendenza rispetto alla discografia attuale, Parallel Worlds è un album che si prende i suoi tempi…

Sì, non mi sono imposto nulla, ho optato per la libertà totale. Non mi interessano le regole della discografia attuale. Penso che oggi ci sia un gran bisogno di dischi da ascoltare.



Viaggi spaziali, fisici, mentali: come mai hai scelto il viaggio come tema?

Le tracce rappresentano quattordici viaggi ipotetici, o meglio quattordici colonne sonore per questi viaggi. Al contrario che in passato, sono partito da un tema e da lì ho costruito i brani. Per esempio, essendo un appassionato di David Bowie, che per me è il più grande artista pop degli ultimi 50 anni, ho deciso di scrivere So Long Major Tom. E poi c’è Jurij Gagarin, il primo uomo andato nello spazio… quello sì che all’epoca fu un viaggio eccezionale.