Kylie Minogue pubblica il backstage del video del nuovo singolo Magic

Dopo l’uscita di Say Something , la voce di Get Outta My Way ha pubblicato a sorpresa Magic, secondo singolo estratto dall’imminente album Disco che vedrà la luce il 6 novembre 2020. In seguito alla distribuzione del video ufficiale della canzone, Kylie Minogue ( FOTO ) ha mostrato al pubblico il backstage del videoclip consentendogli così di prender parte virtualmente al set.

Kylie Minogue: il successo

Una carriera unica e un successo inarrestabile, Kylie Minogue è tra le artiste che hanno dominato le classifiche degli ultimi decenni con album in grado di influenzare costume e società, tra questi Fever, certificato disco di platino negli Stati Uniti d’America.

Ottimi riscontri anche da parte della critica, infatti nel corso degli anni la voce di Can't Get You Out of My Head ha conquistato numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra questi un trionfo alla quarantaseiesima edizione dei Grammy Awards nella categoria Best Dance Recording grazie al brano Come into My World.

Tra i suoi singoli più celebri troviamo In Your Eyes, Love at First Sight, In My Arms e All the Lovers.