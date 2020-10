“C’hai ragione tu”, il nuovo video di Gianni Bismark e Emma

Emma e Gianni Bismark, due mondi a confronto, due anime che hanno voglia di raccontare, di mettere in musica il loro vissuto, il nostro vissuto, il vissuto di una coppia in crisi.

Il brano “C’hai ragione tu” uscito il 2 ottobre, scritto da Gianni Bismark, Emma e Franco126 è un “botta e risposta” tra due innamorati, cantato in romanesco che attraverso anche le immagini del video porta a una Roma romantica quanto decadente, a quel “sapore trasteverino” di tempi andati, di un’epoca che forse non c’è più.

Pop, rap, urban, un po' di borgata e un po' di sapiente delicatezza, un mix che non ti aspetti, una commistione di generi, una mescolanza perfetta tra passato e presente, un progetto musicale nato da un incontro che ha dato vita a una melodia che ti prende e di porta in mondi solo apparentemente diversi, proprio come tutti quelli che si sono amati e a un certo punto non si riconoscono forse più. “C’hai ragione tu” fa parte di “NATI DIVERSI: ULTIMA CENA”, la nuova edizione del fortunato album di Gianni Bismark pubblicato lo scorso marzo che aveva debuttato nella Top5 degli album più venduti e ascoltati in Italia, ottenendo ottimi consensi anche dalla critica.