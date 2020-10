Brunori Sas, il concerto a Trieste rinviato a giovedì per maltempo

Il concerto a Trieste di Brunori Sas è stato rinviato a giovedì 8 ottobre 2020 a causa del maltempo

Il concerto di Brunori Sas a Trieste è stato rinviato a giovedì 8 ottobre 2020. La decisione è stata ufficializzata dal Comune a causa delle avverse condizioni meteo previste per la mattinata di oggi. Il regolare allestimento dell'area concerto e il montaggio delle strutture tecniche non è garantito e così lo spettacolo è stato posticipato l’8 ottobre in Porto Vecchio sempre con inizio alle ore 18.00. Confermata la capienza massima di 999 posti a sedere esauriti in pochi minuti all’apertura delle prenotazioni. Per Brunori Sas sarà il primo concerto in carriera a Trieste, protagonista di un evento speciale al tramonto promosso dal Comune nel progetto di riqualificazione e rilancio di uno dei luoghi più storici e iconici della città.

La location del Porto Vecchio approfondimento Le 5 canzoni più famose di Brunori Sas L’orario scelto permetterà di rivivere l’antico scalo con la luce più bella che si può ammirare quando ci si trova a due passi dal mare. Un disegno luci, creato appositamente per l’evento, esalterà nella seconda parte del concerto l’opera d’arte contemporanea Echo Surrounding dell’artista venezuelana Elisa Vladilo, la Centrale Idrodinamica e il piazzale antistante il Magazzino 28. Francesca Desantis, assessore ai Grandi Eventi del Comune di Trieste, ha sottolineato come la realizzazione di questo concerto gratuito sia l’atto finale di un percorso durato mesi. Un evento di rinascita e di ripartenza per Trieste ed un piccolo tassello di normalità per cittadini triestini e turisti. La location del Porto Vecchio è stata scelta come test per futuri eventi con grande affluenza.