Brunori Sas in concerto a Trieste per la Barcolana: info e scaletta

Il cantautore è l’artista che si esibirà alla 52esima edizione della Barcolana nella suggestiva location del Porto Vecchio di Trieste

Brunori Sas sarà il protagonista il 7 ottobre del concerto organizzato per la 52esima edizione della Barcolana di Trieste. Il cantautore si esibirà per la prima volta dal vivo nel capoluogo della regione Friuli Venezia Giulia in un allestimento che prevede, in via eccezionale, una capienza massima di 999 posti. Si tratta di una delle misure adottate in virtù del rispetto delle normative anti CoViD-19. L'ingresso sarà gratuito e con prenotazione obbligatoria attraverso l'app EILO, dalle 10 di lunedì 28 settembre. L'apertura dei cancelli il 7 ottobre è prevista alle 17. La location scelta è il Porto Vecchio, una decisione che nasce dalla volontà da parte del Comune di dare vita ad una sorta di test per eventi futuri da ospitare in città prevedendo una grande affluenza di spettatori. Previsto anche un particolare disegno di luci creato appositamente per l’evento così da esaltare ulteriormente la location a due passi dal mare. Sarà quindi data giusta considerazione all’opera d’arte contemporanea Echo Surrounding di Elisa Vladilo, alla Centrale Idrodinamica e al piazzale antistante il Magazzino 28.

Il Premio Tenco e il piccolo tour per l’estate approfondimento Brunori Sas a Sky Tg24: “Sotto la doccia canto Napoli”. VIDEO Dopo l’uscita dell’album “Cip!”, premio Tenco come miglior album italiano del 2020, Brunori Sas era atteso da un tour nei palasport italiani che già in prevendita aveva fatto registrare numerosi sold out. L’emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ha costretto al rinvio e alla riprogrammazione per il 2021, ma il cantautore di “La verità” e “Per due che come noi” ha voluto supportare in qualche modo i lavoratori dello spettacolo. Ha deciso così di realizzare un tour estivo in contesti naturali e all’aperto. Questa serie di date si concluderà proprio il 7 ottobre a Trieste con il concerto organizzato per la 52esima edizione della Barcolana di Trieste. Un 2020 ricco di conferme per Brunori Sas che ha conquistato anche il Nastro d’Argento 2020 come migliore colonna sonora originale per le musica del film “Odio l’estate”.