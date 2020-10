Tutti i concerti di ottobre 2020

Da Elisa a Raphael Gualazzi, passando per l'intramontabile Vinicio Capossela: nonostante le tante date rimandate al 2021 causa Covid, non mancano neppure in questo mese le occasioni per ascoltare la grande musica dal vivo

In questo mese d’autunno non mancano gli appuntamenti con la grande musica, anche se i club e alcune sale spettacolo non sono ancora riuscite a ripartire. La programmazione, soprattutto per quanto riguarda gli artisti stranieri, è stata in gran parte posticipata al 2021, ma il calendario offre comunque molte opportunità per tutti i gusti musicali.

Big italiani

Ottobre inizia con due grandi nomi del pop elettronico: Elisa, che si esibisce sabato 3 a Udine (piazza 1° Maggio, ore 17), e Samuel, la voce dei Subsonica, in concerto venerdì 2 a Rende (Cosenza) e sabato 3 a Lamezia Terme (Catanzaro). Sempre sabato 3 ottobre, salgono sul palco il poliedrico artista Gio Evan al Grana Padano Theatre di Mantova, gli intramontabili PFM all’Arena Villa Dante di Messina e il duo Coma_Cose all’AsianFake Showcase a Roma. Anche il secondo weekend di ottobre si preannuncia interessante. Prima tappa a Milano giovedì 8 con il cantautore e pianista Raphael Gualazzi che presenta il suo ultimo album “Ho un piano” al Teatro degli Arcimboldi. Venerdì 9 in programma un appuntamento importante a Scandiano (Reggio Emilia): “Invisibili”, finale di una serie di concerti dedicati agli operatori dello spettacolo in difficoltà per l’emergenza sanitaria; sul palco Vasco Brondi e Tre Allegri Ragazzi Morti. Sempre il 9 i Dirotta su Cuba suonano al Blue Note di Milano. Nessuna sosta anche per il re della canzone neomelodica, Gigi D’Alessio. Quello di ottobre sarà un mese intenso per lui. Nonostante il rinvio di alcune date, il cantautore napoletano si esibirà infatti il 16 al Teatro Team di Bari, il 22 e il 23 al Metropolitan di Catania, il 29 al Teatro Regio di Parma e infine il 31 all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Giovedì 22, Vinicio Capossela canta al Teatro Bibiena di Mantova (replica il 23, poi il 25 ad Aosta), mentre Bugo sarà il 23 all’Alcatraz di Milano. Un solo appuntamento autunnale con Andrea Bocelli: il 24 ottobre alla Scalinata della Cattedrale di Noto.

Jazz

Ottobre è un mese ricco anche per gli amanti del jazz, grazie ad alcuni festival nelle principali città italiane. Nei teatri e per strada, il festival jazz di Milano si snoda in 50 spazi nella città a partire dal 22 ottobre fino al 1° novembre. Tra gli artisti in calendario, il già citato Vinicio Capossela, Stefano Bollani, Paolo Fresu, Michael League & Bill Laurence degli Snarky Puppy, Kurt Rosenwikel, Enrico Intra, Musica Nuda, Cristina Donà & The Fishwreck, Chiara Civello. Il RomaJazzFestival prende il via il 29 ottobre e continua per quasi tutto novembre tra Auditorium Parco della Musica, Casa del Jazz e Monk. L’inaugurazione è affidata ai Comet is coming del sassofonista Shabaka Hutchings. Infine, il Torino Jazz Festival va in scena dal 2 all’11 ottobre nei club della città e coinvolge artisti come Antonello Salis, Dan Kinzelman, Ramon Moro, il Manomanouche Quintet, Antonio Zambrini.