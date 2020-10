Billie Eilish, annunciata l'uscita del video di No Time To Die

Billie Eilish: i successi

Billie Eilish lancia un nuovo strumento musicale: l’ukulele di Fender

Billie Eilish è tra le principali rivelazioni discografiche degli ultimi anni. Singolo dopo singolo la giovanissima artista, classe 2001, ha conquistato pubblico e critica imponendosi come un vero e proprio fenomeno mediatico in grado di fare incetta di riconoscimenti; tra questi ben cinque Grammy Awards alla sessantaduesima edizione in cui ha trionfato nelle categorie Best New Artist, Album of the Year, Best Pop Vocal Album, Record of the Year e Song of the Year.