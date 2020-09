Francesco De Gregori, tre concerti "Off the Record" a Milano

Ritorna sul palco Francesco De Gregori con “Off The Record”. Il cantautore ha annunciato concerti per i prossimi 4, 5 e 6 dicembre al Teatro Dal Verme di Milano. Un ritorno dopo il grande successo al Teatro Garbatella di Roma dove fu protagonista di una residency a marzo 2019. Con Francesco De Gregori ci saranno Guido Guglielminetti a basso e contrabbasso, da Carlo Gaudiello a piano e tastiere e da Paolo Giovenchi alle chitarre. Così come avvenuto per le date di Roma, anche “l’Off The Record” di Milano vedrà una scaletta variabile e quasi improvvisata così come dichiarato dall’entourage dell’artista. Un’occasione unica per vedere Francesco De Gregori in questa dimensione totalmente diversa rispetto a quelle classica e tradizionale. I biglietti sono disponibili da martedì 29 settembre sulla piattaforma TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati.