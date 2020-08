Venditti e De Gregori: duetto per la cover di Canzone di Lucio Dalla

In attesa della grande reunion in programma il 17 luglio 2021 allo Stadio Olimpico di Roma, Antonello Venditti e Francesco De Gregori pubblicano a sorpresa “ Canzone ”, cover del grande successo di Lucio Dalla . Un omaggio dei due artisti al collega scomparso nel 2012 e che lo stesso Francesco De Gregori aveva cantato dal vivo due anni prima insieme alla voce di “Caruso”. Questa volta il duetto lo vede accanto ad Antonello Venditti, altro grande amico e collega. “Canzone” è stato uno dei più grandi successi discografici di Lucio Dalla, pubblicato nel 1996 e scritto insieme a Samuele Bersani. Il videoclip del brano fu girato nel centro storico di Napoli e Lucio Dalla compare solamente sullo schermo di alcuni mini televisori LCD mostrati dalle comparse. In merito alla canzone, Samuele Bersani ha rivelato di aver scritto il testo per una ragazza sperando che lei riascoltasse la canzone e che poi arrivò “Giudizi Universali”, altro grande successo: “Non è andata come sognavo e quindi poi ho scritto “Giudizi universali”, che è una canzone in cui, invece, ho già la sensazione di aver perso davvero tutto”

L’album “Theorius Campus” e il concerto allo stadio Olimpico

Francesco De Gregori e Antonello Venditti hanno iniziato insieme la loro carriera con l’album “Theorius Campus”, uscito nel 1972. All’interno sono presenti due grandi classici come “Roma Capoccia” di Venditti e “Signora Aquilone” di De Gregori. E’ stato il primo e unico album del duo che fu da ispirazione per tantissimi cantautori. Tra questi anche Ligabue che in più occasioni ha dichiarato tutta la sua ammirazione per quell’album: «A dodici anni ho capito che c'era qualcuno che poteva fare le canzoni in modo diverso, erano i cantautori. In particolare Theorius Campus di Venditti e De Gregori ha cambiato la mia percezione». A quasi 50 anni di distanza arriva la reunion, in programma il 17 luglio allo stadio Olimpico di Roma. In precedenza il concerto era stato programmato per il 5 settembre 2020 ma è stato rimandato a causa dell’emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Nel frattempo, oltre alla pubblicazione di “Canzone”, Antonello Venditti e Francesco De Gregori saranno tra i protagonisti dei Seat Music Awards dove si esibiranno sul palco dell’Arena di Verona.

Il duetto nel 2018 e le parole di stima di Antonello Venditti

Nel 2018 Antonello Venditti e Francesco De Gregori si sono ritrovati per il quarantennale di “Sotto il segno dei pesci”, album di Venditti. Durante lo spettacolo i due hanno duettato sulle note di “Sara” e lo stesso Venditti dichiarò: «Siamo come i Beatles e i Rolling Stones: ci stimiamo reciprocamente e siamo amici. Poi siamo diversi, certo, ma essere diversi non implica necessariamente essere rivali. Siamo innanzitutto amici, e non è detto che l'amicizia debba per forza concretizzarsi anche a livello professionale. Anzi. Invece di suonare insieme potremmo andare al cinema, o semplicemente frequentarci. L'unica cosa che è cambiata tra di noi rispetto al passato è la maggiore consapevolezza di noi stessi: oggi sappiamo chi siamo, prima no».