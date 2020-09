Andrea Bocelli inaugura l'Accademia della Musica di Camerino

Tutto pronto per l’inaugurazione della nuova Accademia della Musica di Camerino . Il classico taglio del nastro è previsto per giovedì primo ottobre e vedrà la presenza di Andrea Bocelli . La struttura è stata infatti realizzata dalla Fondazione Andrea Bocelli grazie al sostegno di numerosi artisti che hanno sostenuto il progetto Abf, nel corso della campagna di raccolta fondi “ Con Te, Ripartiamo ”. Saranno presenti anche numerose star della musica italiana e personaggi dello spettacolo come Renato Zero, Marco Masini, Serena Autieri, Giovanni Caccamo, Andrea Griminelli, Anastasiya Petryshak, Luca Tommassini, Andrea Paris, Carlo Bernini e Ilaria Della Bidia. Tutti hanno sostenuto il progetto che ha permesso di realizzare l’opera in 150 giorni, emergenza Covid a parte.

Le parole del presidente di ABF

Si tratta del terzo traguardo per la Fondazione Andrea Bocelli che precedentemente ha permesso la ricostruzione delle scuole di Sarnano e di Muccia, nell’area colpita dal terremoto del 2016. La struttura, irrecuperabilmente lesionata nel corso del sisma del 2016, tornerà a svolgere un ruolo centrale rispetto alle attività di educazione e produzione musicale, a beneficio della comunità locale, delle zone limitrofe e non solo. La cerimonia avrà luogo all’esterno dell’edificio, davanti ad una tribuna il cui accesso sarà limitato – per ottemperare alle norme sanitarie vigenti – a un numero ristretto di persone. A breve distanza sarà presente uno spazio molto più ampio per accogliere seicento spettatori che potranno seguire la cerimonia proiettata su un maxischermo.

«Abbiamo investito sul territorio quasi sei milioni di euro e siamo oggi particolarmente felici di inaugurare quest’opera – ha dichiarato Stefano Aversa, presidente di ABF – in tal modo offrendo a Camerino, città d’arte e di cultura per eccellenza, una ragione in più per ripartire con slancio e per godere della bellezza della musica». Il progetto, a intervento diretto di ABF, è stato realizzato in concerto con il Commissario Straordinario del Governo Italiano per la Ricostruzione, USR Regione Marche e Comune di Camerino.