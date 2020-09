Dal 2 al 5 dicembre 2020 è in programma la 63esima edizione dello Zecchino d’Oro. Tra le quattordici canzoni in concorso ci sarà anche “Mozart è stato gestito male”, scritta da Tricarico e Leonardo Pieraccioni. I due tornano a collaborare dopo il film “Ti Amo in Tutte le Lingue del Mondo”, uscito nel 2005 e diretto dal regista toscano. Nella colonna sonora della pellicola era presente Tricarico con il brano “Solo per te” e l’artista partecipò anche come attore interpretando il ruolo di Fate Francesco. Dopo 15 anni i due tornano a lavorare insieme e per lo Zecchino d’Oro hanno scritto “Mozart è stato gestito male”, nata durante il lockdown come dichiarato dallo stesso Tricarico a Rockol. Ad interpretare la canzone saranno i piccoli Davide Bellemo e Martina Serravalle, rispettivamente di 6 e 9 anni.

La collaborazione tra Tricarico e Leonardo Pieraccioni

La canzone “Mozart è stato gestito male” è stata approvata da Carlo Conti, direttore artistico dello Zecchino d’Oro e Orietta Berti, uno dei membri della giuria. Secondo quanto trapela dalle parole di Tricarico, si tratta di un brano dal genere trap dovuta anche ai tanti giochi di parole presenti. Inoltre la scelta nasce dalla volontà di essere più vicino alle nuove generazioni anche grazie al testo che racconta la ribellione emozionale di un bambino. Sui social, negli ultimi giorni, Pieraccioni ha pubblicato una foto per ufficializzare la partecipazione della canzone allo Zecchino d’Oro e un altro scatto che vede il regista e il cantautore ad un aperitivo. Il regista è steso sul prato ad indicare un punto indefinito, mentre Tricarico è seduto. Questa la divertente didascalia scelta dal regista per descrivere la foto: “Foto con Tricarico. Io che dopo due spritz mi cappotto indicandogli il futuro, lui che pensa che sia meglio anticipare il suo rientro a Milano”.