Marta Pistocchi esce col singolo Serie: anteprima video

Serie fa parte del mio primo album da cantautrice Toponomastica (in uscita il 2 ottobre su tutte le piattaforme di musica digitale) ed è anche contenuto nell’omonimo spettacolo di teatro canzone comico (regia di Rita Pelusio) che debutterà il 3 ottobre al Centro Rosetum di Milano.

È una canzone dal testo ironicamente autobiografico in quanto racconta il disagio di una sparuta minoranza, di cui mi dichiaro parte, che si sente diversa e incompresa perché… non guarda le serie televisive! Nel testo ci sono battute comiche, paradossi, giochi di parole e nella musica un ritornello e un riff strumentale che, come una seria tv, entra in testa e diventa subito tormentone.

Il video di “Serie” è stato realizzato da me stessa durante la quarantena: se c’è chi durante il lockdown si è trasformato in chef e chi, per l'appunto, ha fatto indigestione di serie, io mi sono invece sperimentata come video maker. Munita solo di cellulare, cavalletto e fantasia (e tantissimo tempo!) ho cercato di rappresentare, con la tecnica dello stop motion, un personalissimo e folle mondo che si anima attorno al mio divano. Che cosa accade infatti sul divano di chi le serie non le guarda?! Strumenti musicali che prendono vita e prendono il sopravvento sulla protagonista eternamente in lotta con sè stessa.

"Serie" è un gioco, è affrontare un tema attuale con leggerezza ed ironia, vuole sdrammatizzare sulle strane abitudini del vivere moderno. E questo è lo spirito che contraddistingue l'intero progetto "Toponomastica", album metropolitano che diventa spettacolo di teatro canzone sulle orme della storica eredità milanese e che racconta la città, il vivere urbano e le sue contraddizioni con pungente ironia, e con una visione lontana dai luoghi comuni.