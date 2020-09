Le Tendeze raccontano le loro trasformazioni in Bugiardo

Due fratelli, una Tendenza: la musica. Francesco aveva appena 11 anni quando tra il

pianoforte e la batteria, intuii per lui che accarezzare i tamburi sarebbe stato parte del suo percorso…io invece, Daniele, neo-diciassettenne avevo appena scoperto la

chitarra, con occhi diversi, perché fino a poco tempo prima, quando nostro padre

iniziava a suonare, facevamo di tutto per farlo smettere... Da allora (parliamo del

2007) abbiamo sempre fatto musica insieme, partendo da zero e crescendo progetto dopo progetto, siamo stati in 4, in 5, in 3, e alla fine un duo!



Il nostro nuovo singolo: BUGIARDO (Happy Birthday) è nato nel corso di un anno

durante il quale abbiamo vissuto profonde trasformazioni interiori e musicali, un

anno dove ci siamo messi in discussione, ripartendo da capo. Quante volte siamo

bugiardi con noi stessi? Ce ne raccontiamo tante, così essendo per noi la musica un

atto creativo\trasformativo, abbiamo colto l’opportunità di trascrivere nero su bianco le nostre ossessioni, dando loro un volto. Questo è il tema del brano: un viaggio nei sobborghi delle nostre paranoie, per conoscerle, consapevolizzarle, e perché no, scherzarci anche sopra.



Nel video sono presenti questi personaggi neri con la testa allungata. Li abbiamo

chiamati ‘Psiconauti’, i viaggiatori della psiche-umana, loro intraprendono un viaggio

per diventare puri e privi di ogni inquinamento psicologico. Nell’ultimo anno

abbiamo vissuto sulla nostra pelle questo tipo di inquinamento, e la vita ci ha

permesso di trasformarlo non solo in musica, ma anche in arte visiva. Vi sveliamo

che la copertina del brano è stata dipinta a mano da nostra madre, Maristella

Portalupi! e questi personaggi, da che erano un disegno, sono diventati realtà nel

videoclip! ma forse non solo. Da cosa è nata cosa e BUGIARDO (Happy Birthday)

è solo la punta dell’Album che ha visto la luce proprio durante gli stranissimi mesi

del lockdown.



Ora immaginatevi che le vostre ossessioni, paranoie e quant’altro siano alle redini di

una relazione (dalla fidanzata, all’amico etc), potrebbe mai essere un rapporto sano?

noi pensiamo di no, ma non c’è da abbattersi ! a volte le dinamiche dell’ego, viste da

un punto di osservazione lontano e non identificato, ci fanno fare delle sane e grasse

risate, l’invito è a volersi bene, prima dentro poi fuori ! con il sorriso, che non ci ha

mai abbandonati, l’avevamo solo nascosto. Nel brano spiccano le venature pop, indie e da cantautorato\racconto. Ci siamo divertiti a condirlo e suonarlo con svariati strumenti: dalle chitarre elettriche alla batteria, al basso fino a sperimentare synth analogici di svariate epoche: dai più moderni sempre pronti all’azione nei nostri Saigood Studios, ai più antichi presenti negli Elfo Studio di Alberto Callegari. Questi studi in mezzo ai campi sono un luogo di pace e creatività meraviglioso che hanno donato tante energie al nostro album.