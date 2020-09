Ginevra Lamborghini debutta con Scorzese, il suo brano più personale

Ginevra comincia il suo percorso musicale da autodidatta durante l’adolescenza, avvicinandosi sempre di più al mondo del canto e crescendo con una grande passione per la musica jazz e blues: “Ho cominciato a cantare dopo aver ascoltato un disco di Etta James -racconta- Etta James, Sam Cooke, Aretha Franklin sono artisti che appartengono ad un mondo a cui sono affezionata perché è quello che mi ha fatto scoprire la passione per la musica e, in particolare, per il canto“.



Dopo piccole esperienze in jazz club all'estero, Ginevra inizia a scrivere le sue canzoni, primo tassello di un percorso che la porterà a lavorare sulla sua musica e a un nuovo progetto musicale che presenta adesso con il suo primo singolo Scorzese. Nelle sue canzoni Ginevra Lamborghini racconta esperienze non solo personali ma si rifà a un universo di situazioni, si mette a disposizione delle emozioni degli altri cercando di raccontare esperienze altrui e Scorzese è forse il brano più autobiografico, una sorta di fotografia della sua vita, descritta non in maniera didascalica, ma attraverso immagini che mostrano le piccole sfaccettature della sua personalità. Ginevra, 27 anni, bolognese, è la secondogenita della famiglia e nipote di Ferruccio Lamborghini. Laureata in Marketing di Moda, parallelamente alla sua passione per la musica, Ginevra è un'imprenditrice e gestisce la parte creativa dell'azienda di famiglia sia in Italia sia all'estero.