Cesare Cremonini presenta su Instagram il nuovo brano Ciao

Il cantautore bolognese ha svelato al pubblico l’arrivo del nuovo singolo: “Il testo esce da una camera da letto per dire addio a qualcosa di più ampio, in un momento in cui sentivo che i titoli di coda erano imminenti"

Cesare Cremonini: “Questa canzone per dire addio a un anno che ha spostato pesi enormi”

Il titolo del nuovo brano del cantautore è Ciao, la sua uscita è fissata per venerdì 18 settembre. Cesare Cremonini ha parlato del singolo tramite un post sul suo profilo Instagram che vanta più di 1.200.000 follower. L’artista ha raccontato di aver scritto questo brano per salutare un anno intenso ma dal grande significato, questo l’inizio del suo messaggio: “Da venerdì 18 settembre in radio e su tutte le piattaforme digitali Ciao, il nuovo singolo che sarà accompagnato da un video spaziale!

Ho scritto questa canzone per dire addio a un anno che ha spostato pesi enormi nella mia vita e che per me ha significato una rinascita in ambito personale”.

In seguito, il cantautore ha descritto la realizzazione del videoclip che si avvarrà di una tecnologia davvero innovativa: “Il testo esce da una camera da letto per dire addio a qualcosa di più ampio, in un momento in cui sentivo che i titoli di coda erano imminenti. Anche per questo la canzone verrà accompagnata da un video rivoluzionario, che utilizza per la prima volta in Italia un virtual set in real-time per la realizzazione di immagini in 3D. Si tratta dell’ultima frontiera delle produzioni video cinematografiche”.