Stefano Del Bravo pubblica il singolo Scusami: il video in anteprima

Sono cresciuto con la musica degli anni'80 e il cantautorato di artisti come Claudio Baglioni (che tra l’altro ha firmato l’introduzione del mio libro “Dono di un Dono” del 2015), Lucio Battisti, Luca Carboni e Vasco Rossi. È a loro che mi sono sempre ispirato, sia musicalmente che emozionalmente, però gettando uno sguardo ai giorni nostri. A quel mitico decennio è legato anche un certo immaginario a cui, con la complicità del regista Lorenzo Catapano, ho voluto rendere omaggio nel videoclip del mio nuovo singolo “Scusami” (che uscirà il 18 settembre per Stanza DB Record) con una serie di citazioni.

Le immagini hanno un ruolo fondamentale nel mio progetto musicale, che ho pensato come un film (e arriverà fino alla pubblicazione di un album). Tutto è iniziato con il singolo “Ieri eri con me”, accompagnato da un video realizzato tra Ostia Lido e la Cupola di San Pietro. Con il successivo, “La macchina del tempo”, siamo rimasti nella Capitale ma muovendoci tra la Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma e la casa studio del celebre artista Mark Kostabi (allievo prediletto del grande Andy Warhol nonché autore delle copertine di album entrati nella storia come Use your illusion - vol.1 e 2 - dei Gun's & Roses), che ha partecipato anche suonando il pianoforte.

A legarmi a lui una bella amicizia: il mondo dell'arte è infatti un ambiente che conosco molto bene e frequento, per passione e per professione. Oltre ad essere un cantautore curo progetti innovativi per la cultura e la divulgazione dell'arte per una prestigiosa casa editrice del settore, un lavoro che mi gratifica molto e amplia i miei orizzonti.

Torniamo però alla musica e a “Scusami”, nuovo capitolo di questo mio viaggio, per il quale abbiamo leggermente cambiato registro: per raccontare una storia d'amore purtroppo giunta al capolinea siamo volati fino a New York (che possiamo ammirare in più scorci), mantenendo però sempre un fil rouge con Roma (in particolare con Ponte Milvio, diventato famoso in tutto il mondo per i suoi lucchetti d'amore). La scelta della protagonista del videoclip è poi caduta su Eleonora Pieroni, modella italiana di fama internazionale, che ci sembrava perfetta dato che da svariati anni vive nella Grande Mela ed è riuscita a gettare un ponte culturale tra l'Italia e gli Stati Uniti grazie a “Eleonora Pieroni Live New York”, il suo canale YouTube ormai seguitissimo. Partita tempo fa dalla natia Foligno (Umbria), ha realizzato il suo “sogno americano” avviando una splendida carriera anche come attrice e presentatrice.

Eleonora ha partecipato con entusiamo al progetto, portando una ventata di solarità, fascino, eleganza e gliene sono estremamente grato. E non è stata la sola: anche lo stilista Domenico Vacca, gettonatissimo dalle celebrities di Hollywood, ha voluto che sia io che Eleonora indossassimo alcuni suoi capi nel video. Un tocco di glamour non guasta mai, anzi valorizza ancora di più il risultato.

Un risultato di cui sono molto soddisfatto e spero riesca a catturare il pubblico in cerca di emozioni, in musica, parole e immagini.