In occasione del 49esimo compleanno del compianto maestro, la sua orchestra eseguirà un repertorio classico. Il palco sarà vuoto in segno di omaggio

Ezio Bosso ci ha lasciato lo scorso 15 maggio, dopo aver lottato a lungo contro una terribile malattia. Il celebre direttore d’orchestra, apprezzato per il suo lavoro di compositore e riconosciuto a livello internazionale per le sue doti di pianista, è morto ormai quattro mesi fa nella sua casa di Bologna in seguito all’aggravarsi di una sindrome neurodegenerativa da cui era affetto fin dal 2011. In memoria dell’artista torinese è stato organizzato un concerto, in programma domenica 13 settembre, giorno in cui il musicista avrebbe compiuto 49 anni. L’evento andrà in scena all’Auditorium Rai del capoluogo piemontese, il complesso di via Gioacchino Rossini ospiterà questa manifestazione a partire dalle ore 21.00. Lo spettacolo, organizzato dall’associazione culturale Apertis Verbis, sarà aperto al pubblico e prevede l’ingresso gratuito. Chi intenderà parteciparvi potrà inviare una mail di accredito all’indirizzo info@eziobosso.com, fino all’esaurimento dei posti a disposizione e nel pieno rispetto delle normative anti-contagio previste in questa situazione di emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

Care amiche e cari amici, dopo tanto silenzio il profilo del nostro fratello, figlio e zio riprende a vivere attraverso... Posted by Ezio Bosso on Tuesday, 8 September 2020

COME SARÀ IL CONCERTO ORGANIZZATO IN MEMORIA DI EZIO BOSSO? approfondimento Ezio Bosso, la storia del pianista in 15 foto Ezio Bosso avrebbe voluto dirigere “Metamorphosen” di Richard Strauss dopo il suo ultimo concerto al Conservatorio di Milano prima del lockdown, ma purtroppo il suo sogno è rimasto irrealizzato. In questo contesto sarà proprio la sua orchestra, la Europe Philarmonic Orchestra, a eseguire l’opera, all’interno di un programma che prevede un repertorio classico caratterizzato anche dalla presenza di “Waves and hopes” e “Festa”, entrambe opere del compianto maestro. In suo omaggio il podio resterà rigorosamente vuoto.