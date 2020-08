Samuel, "Tra un anno" è il nuovo singolo da solista

Dopo aver celebrato il ventennale dell’album “Microchip Emozionale” (con album e tour), Samuel, frontman dei Subsonica, torna sulle scene annunciando il suo secondo album da solista. Il cantante pubblicherà il progetto discografico nel 2021 ma già dal 28 agosto sarà possibile ascoltare il primo singolo “Tra un anno”. Prodotto da Mace, il brano arriva a distanza di tre anni da “Il codice della bellezza”, il primo album da solista di Samuel. Ispirato ai tempi incerti che stiamo vivendo, Samuel ha spiegato la nascita del brano: “L’anno scorso ero uno dei giudici di X Factor, in un salotto della musica televisiva. Esattamente un anno dopo, sono in giro per piccoli festival in tutta Italia, a cercare di far ripartire la musica live. Mai avrei immaginato quello che è successo quest'anno: un'esperienza che ha coinvolto il mondo intero. Non puoi mai aspettarti davvero nulla e "Tra un anno" ha quella giusta attitudine malinconica che fa riflettere proprio su questo. Che cosa succederà tra un anno?”.

Il tour “Golfo Mistico”

In attesa di conoscere le nuove canzoni di Samuel, il cantante ha ripreso l’attività live con il progetto Golfo Mistico. Queste le prossime date in programma e annunciate dallo stesso artista sui social:

30 agosto - Una Torre di Libri (Torre Pellice)

4 settembre - Officina Giovani (Prato)

9 settembre ore 20 e ore 22 - Hiroshima Sound Garden (Torino)

15 settembre - Festa dell’Unità Nazionale (Modena)

16 settembre - Ride (Milano)

20 settembre - Teatro Romano di Ostia Antica (Roma)

23 settembre - Ferrara Summer Festival (Ferrara)

In scaletta brani dei Subsonica e dei Motel Connection, oltre al repertorio solista, tra cui anche ‘Il Codice della Bellezza (Live con orchestra)’, uscito lo scorso 12 giugno e registrato insieme all’Orchestra Bandakadabra. Si tratta di nuova versione speciale del primo album da solista con arrangiamenti inediti a cura di Giulio Piola.