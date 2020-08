Forlì, Al via ImaginAction, il festival del videoclip

Dal 27 al 29 agosto, la città romagnola ospita la quarta edizione della kermesse internazionale dedicata ai videoclip

-È tutto pronto a Forlì per i tre giorni di IMAGinACTION, il festival internazionale del videoclip giunto alla quarta edizione e al via domani 27 agosto. Tre serate, tra ospiti, musica, immagini ed eventi, che si terranno fino a sabato 29 all'aeroporto di Forlì, in un drive-in allestito per l'occasione, in rispetto delle norme anti-covid. Parte del ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto in beneficenza al fondo COVID-19 Sosteniamo la Musica di Music Innovation Hub, sostenuto da Spotify e promosso da FIMI, a supporto dei professionisti dell'industria musicale

Gli ospiti approfondimento IMAGinACTION 2020, il primo ospite è J-Ax: suo miglior video dell'anno Sul palco saliranno tanti artisti della scena musicale italiana che si racconteranno attraverso i video che hanno segnato la loro carriera: J-Ax, Edoardo Bennato, Mario Biondi, Gigi D'Alessio, Pierdavide Carone, Leo Gassmann, Marco Masini, Fabrizio Moro, Andrea Morricone, Franco Simone, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari; Luis Fonsi, Sparks e Travis sono gli artisti stranieri in collegamento dall'estero.

I premiati approfondimento Coronavirus, Checco Zalone canta “L'immunità di gregge”. VIDEO Saranno premiati Checco Zalone (Special Award "Videoclip e Sociale" per i videoclip "Immigrato" èL'immunita' di gregge"), J-AX (Miglior Videoclip Italiano 2020 per "Una voglia assurda"), Andrea Morricone (Special Award "Cinema e Videoclip" per "Tema d'amore" tratto da Nuovo Cinema Paradiso) e Luis Fonsi, in collegamento da Miami, per il videoclip piu' visto della storia, "Despacito".

approfondimento Lucio Dalla, tutta la discografia in vinile Gli Omaggi La serata d'apertura è dedicata a Lucio Dalla, in occasione dei 40 anni della pubblicazione dell'album "Dalla", con la presentazione del video inedito di "Futura", presentato all'interno de "I capolavori immaginati" (rassegna sui brani rappresentativi della musica italiana che non hanno mai avuto un video ufficiale). Il giorno dopo sarà presentato il video di "Via con me" di Paolo Conte. Inoltre nella serata del 28 agosto verranno proiettate in esclusiva le immagini ritrovate e mai viste prima del backstage dell'opera capolavoro di Andrea Bocelli, "Con te partirò", e verrà letto uno scritto dell'artista dedicato al Festival. Per la serata finale, è in programma la proiezione di Jolly Blu, il film cult degli 883, mai pubblicato e ora restaurato.