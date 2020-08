Annalisa, il nuovo album è "Nuda". Tracklist e duetti

Uscirà il 18 settembre “Nuda” il nuovo album di Annalisa (FOTO). Il progetto discografico è diviso in due parti per caratterizzare al meglio due stili e due mondi della cantante che per l’occasione ha scelto di inserire anche quattro collaborazioni di spessore. Nel nuovo album sono infatti presenti duetti con Rkomi, J-Ax, Achille Lauro e Chadia Rodriguez. Sul suo nuovo lavoro, Annalisa ha raccontato di aver cercato di mostrare tutta se stessa, senza risparmiare nulla, dalla leggerezza alla riflessione più profonda, dalla forza all’assoluta fragilità. In attesa di conoscere le nuove canzoni, “Nuda” è in preorder ed è stata così rivelata la tracklist del progetto.

Questa la tracklist ufficiale di “Nuda”:

A SIDE

Nuda Romantica feat. J-Ax Tsunami Houseparty Cena di Natale Bonsai

B SIDE

Piove col sole Principessa feat. Chadia Rodriguez Graffiti D’oro A te cosa piace fare Vento sulla luna feat. Rkomi N.U.D.A. (nascere umani diventare animali) feat. Achille Lauro

“Houseparty” e il nuovo singolo “Graffiti”

Dopo la pubblicazione di “Vento sulla luna” che vede la partecipazione di Rkomi, ad aprile è uscito il secondo singolo “Houseparty”. La canzone in pieno periodo di lockdown ha assunto un nuovo significato. La stessa Annalisa ne ha parlato a Sky Tg24: “Mi sono ritrovata in una situazione in cui la canzone aveva un significato più profondo e ampio e poteva dare un po’ di leggerezza. Racconta la capacità di capire quanto siamo fortunati anche nella quotidianità. Aiuta a capire la bellezza delle piccole cose e regala un po’ di leggerezza". Il 25 agosto è stato pubblicato il terzo singolo “Graffiti”, altra anticipazione del progetto e che fa parte del B SIDE di “Nuda”. Nell’album anche un duetto con Achille Lauro che rinnova la collaborazione tra i due artisti dopo l’esibizione sul palco del Festival di Sanremo durante la serata delle cover. I due diedero vita ad una versione di "Gli uomini non cambiano" di Mia Martini.

L’album e il concerto al Fabrique

Ad inizio anno Annalisa aveva programmato l’uscita dell’album in primavera e un concerto al Fabrique di Milano per festeggiare l’arrivo del nuovo lavoro. L’emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ha spinto l’artista a riprogrammare tutto così come fatto da numerosi artisti. L’uscita di “Nuda” è slittata a settembre, mentre il concerto evento a Milano è previsto per il 5 maggio 2021. L’ufficialità dell’arrivo del nuovo album era arrivata direttamente da Annalisa che aveva comunicato sui social tutti gli aggiornamenti. “Nuda” arriva a due anni di distanza dall’album “Bye bye” certificato disco di platino per le oltre 50 mila copie vendute.