Tre Allegri Ragazzi Morti, ritorno alle origini: 5 concerti in Friuli

approfondimento

Tre Allegri Ragazzi Morti, concerto a Bologna per i 25 anni

Un modo diverso per scoprire città, monti, fiumi, castelli e tradizioni del Friuli-Venezia Giulia in compagnia delle canzoni della band indipendente più conosciuta e longeva del territorio, arrivata nel 2019 a 25 anni di carriera. “Un’occasione speciale per noi, per immaginare come sarà il rapporto con la musica e la nostra gente”, ha detto il frontman e chitarrista Davide Toffolo. “Torniamo assieme alla natura, la cosa più vera che c’è.” Il viaggio è stato pensato con un grande concerto iniziale, per poi proseguire con cinque tappe più contenute e intime, in quanto le località scelte sono paesaggi naturalistici, particolari e unici e i concerti sono stati studiati proprio per 'integrarsi' al meglio nel rispetto del luogo e della natura che li ospiterà e per permettere al pubblico di godersi appieno la meraviglia offerta dal territorio. I concerti si svolgeranno tutti in orario pomeridiano: maggiori informazioni sugli account social dei Tre Allegri Ragazzi Morti e sul loro sito ufficiale.