I Pink Floyd arrivano al cinema: in uscita "Delicate Sound of Thunder"

I Pink Floyd annunciano l’uscita di “Delicate Sound of Thunder” nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. È la testimonianza del tour fatto dalla storica band britannica nel 1988-1989, a supporto del loro album di successo “A Momentary Lapse Of Reason”. La nuova opera è stata digitalizzata in 4K, rimontata dalla pellicola originale e con audio rimasterizzato in Dolby Atmos, a sua volta remixato dai nastri multitraccia originali da Andy Jackson insieme a David Gilmour e Damon Iddins.

La versione restaurata del film concerto è stata dunque realizzata partendo da oltre 100 bobine di negativi originali in 33 mm. I fan della band e gli appassionati del genere potranno guardare il film nelle sale italiane dal 19 al 21 ottobre : tre giorni di proiezione, soltanto in alcuni cinema del Paese, per ascoltare la musica dei Pink Floyd e scoprire il dietro le quinte di un loro grande successo. Le prevendite saranno attive già dal 27 agosto, la distribuzione italiana è un’esclusiva di Nexo Digital con la collaborazione del promoter D’Alessandro e Galli.

Il gruppo aveva subito l’addio artistico di due-fondatori: il tastierista e cantante Richard Wright se ne era andato dopo “The Wall”, mentre il bassista e compositore Rogers Water aveva lasciato la band dopo l’album “The Final Cut”. Il chitarrista e cantante David Gilmour , insieme al batterista Nick Mason, decise di rilanciare la sfida e il 1987 fu un anno di rinascita per la band: a settembre arrivò “A Momentary Lapse Of Reason” , album multiplatino a cui fece seguito un tour mondiale capace di raccogliere oltre 4,25 milioni di fan in due anni e che è protagonista proprio del film in uscita tra un paio di mesi.

Un anno più tardi, nel 1988, il gruppo realizzò un doppio album dal vivo intitolato appunto “Delicate Sound of Thunder” (composto per lo più da canzoni del celebre disco uscito pochi mesi prima), registrando anche alcuni brani per il film “La Carrera Americana”. Fu uno dei momenti migliori per i Pink Floyd, fortemente influenzati dall’estro dello stesso Gilmour: tutti i brani di quegli anni portano la sua firma. Spiccano grandi hit come “Signs of Life”, “Learning to Fly”, “Sorrow” e “The Dogs of War”.

I Pink Floyd sono stati sulla cresta dell’onda dal 1965 al 1995, poi c’è stata la reunion del Live 8 nel 2005 e nel 2014 Mason e Gilmour si sono ritrovati per le registrazioni di “The Endless River”. Si stima che abbiamo venduto circa 250 milioni in tutto il mondo, in trent’anni di carriera molto intensi caratterizzati dalle guide di Syd Barrett, Roger Waters e David Gilmour.