Elisa annuncia nuovi concerti a settembre: svelate tutte le date

L’autrice di “Ancora qui”, brano inserito nella colonna sonora del celebre film “Django Unchained” di Quentin Tarantino, si esibirà con un onorevole scopo: l’intero ricavato dei prossimi tre concerti, come era già successo per quello di Fusine, andrà interamente alla sua crew, ai suoi tecnici e ai suoi musicisti, per sostenerli in questo momento difficile, dovuto alla crisi economica generata dalla pandemia ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ).

Elisa Toffoli è pronta per tornare sul palco con tre nuovi show a metà settembre . La 42enne, in carriera capace di conquistare un disco di diamante e ben 44 dischi di platino, si è esibita lo scorso 1° agosto al “No Borders Music Festival” di Fusine a Tarvisio (in provincia di Udine) e si rimetterà in gioco tra un mese. Il motto, ribadito dalla stessa artista, è molto chiaro: “Restiamo uniti, sosteniamoci, più forti di prima”.

LE DATE E LE LOCATION DEI NUOVI CONCERTI DI ELISA:

15 settembre al Real Belvedere di San Leucio a Caserta.

17 settembre in Piazza dei Signori a Vicenza.

19 settembre all’Arena della Regina di Cattolica (in provincia di Rimini).

I biglietti per le tre date sono disponibili sul circuito TicketOne a partire da venerdì 14 agosto (per Caserta e Cattolica) e da Ferragosto (per Vicenza).

LE DICHIARAZIONI DI ELISA SUI NUOVI CONCERTI: “LA MUSICA È CIBO PER L’ANIMA”

Elisa ha annunciato il suo ritorno sul palco per una nuova serie di concerti: "Torniamo perché serve tornare, e a me piace fare quello che serve, per la mia famiglia sulle ruote, i miei musicisti e la mia crew. Come è stato anche per il concerto a Fusine, anche tutto il ricavato di questi nuovi concerti andrà interamente a tutta la mia crew, ai tecnici e ai miei musicisti, per sostenerli in questi mesi in cui nel nostro settore non è ancora avvenuta una vera ripresa, e non è prevista almeno fino alla primavera del 2021 o probabilmente oltre. La musica è cibo per l'anima. Vi aspettiamo come sempre e più di sempre e non vediamo l'ora”.

IL 2020 DI ELISA E IL SUO FUTURO:

Elisa ha tenuto compagnia ai suoi fan durante il lockdown. Lo scorso 6 marzo è infatti uscito il suo featuring con Marracash in “Neon – Le ali”, mentre il 10 aprile ha pubblicato la collaborazione “Andrà tutto bene” con Tommaso Paradiso, nata proprio durante la quarantena. Elisa canterà “Shout” dei Tears for Fears per la nuova serie tv “Romulus” che andrà in onda su Sky Atlantic. L’ultimo album della cantante è uscito nel 2018, “Diari aperti” è stato il decimo disco di Elisa e l’ha portata in tutta Italia nel 2019 con un doppio tour tra teatri e palasport. L’artista starà verosimilmente pensando anche a nuovi progetti per la seconda parte dell’anno e per il 2021.