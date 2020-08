Ariana Grande in studio di registrazione: nuovi progetti musicali

La cantante americana trascorre il Ferragosto al lavoro: quali saranno le novità dell’artista più influente sui social?

Ariana Grande è la personalità più celebre sui social network. L’indice di notorietà con il quale si stila la classifica dei più famosi tra gli influencer ha infatti premiato la popstar, capace di dominare su Instagram, Facebook e Twitter. La cantante ha superato i 329 milioni di follower, precedendo due star assolute come il collega Justin Bieber (324 milioni) e il calciatore Cristiano Ronaldo (318). Il riconoscimento è arrivato alla vigilia di Ferragosto, giornata che Ariana Grande ha deciso di trascorrere in uno studio di registrazione. L’artista statunitense, infatti, ha pubblicato delle storie su Instagram, mostrandosi all’opera davanti a un microfono per la realizzazione di nuovi progetti musicali. Al momento non ci sono indiscrezioni e anticipazioni sui prossimi lavori di Ariana Grande, pronta a sorprendere i propri fan nei prossimi mesi con qualche sorpresa. Niente vacanze, dunque, in questo speciale fine settimana per la 27enne di Boca Raton, instancabilmente al lavoro in un 2020 in cui ha già riscosso importanti successi. È l’artista femminile più seguita al mondo su Spotify con 49 milioni di follower.

ARIANA GRANDE E I SUOI PROSSIMI PROGETTI: IL RITORNO AL LAVORO L’autrice di “Sweetener” e “Put Your Hearts Up”, apprezzata interprete di Cat Valentine nella sitcom “Victorious”, non si ferma un attimo ed è sempre al lavoro per regalare delle nuove sorprese ai suoi tanti ammiratori. Ariana Grande ha già pubblicato cinque album in studio nel corso della sua giovane carriera, l’ultimo nel 2019 (“Thank U, Next”). Il suo più grande successo è “My Everything”, secondo disco pubblicato nel 2014 e capace di vendere oltre nove milioni di copie in tutto il mondo. Con “Sweetener”, però, ha vinto il Grammy Award come miglior album voce pop vocale, mentre il suo più grande debutto è stato proprio con l’ultimo disco (360.000 copie nella prima settimana).