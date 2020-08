Fabri Fibra e J-Ax insieme per la prima volta con "Djomb Remix"

Fabri Fibra e J-Ax insieme, per la prima volta nel corso delle loro invidiabili carriere. In coppia per un’inedita collaborazione internazionale: i due artisti italiani hanno infatti dato vita a “Djomb Remix”, una nuova versione di quella che attualmente è la hit per eccellenza in Francia, cantata dal rapper transalpino Bosh e che domina le classifiche digitali. Quella di Fabri Fibra e J-Ax non è una semplice cover perché Fabrizio Tarducci e Alessandro Aleotti hanno aggiunto il loro tocco personale alla versione originale, arricchendola con le loro personale barre, il loro flow e un nuovo ritornello scritto a quattro mani, in grado di inserirsi perfettamente all’interno del testo di Bosh.

Il successo di “Djomb – Bien ou qoui” è strepitoso: disco di platino in Francia, hit #1 per quattro settimane consecutive, oltre 45 milioni di stream su Spotify e di visualizzazioni per il video ufficiale su YouTube. Non finisce qui, perché l’opera di Bosh è anche un fenomeno virale sulla piattaforma TikTok con più di 200mila video condivisi, e oltre 112 milioni di views con gli hashtags #Djomb e #DjombChallenge. Riusciranno Fabri Fibra e J-Ax a ottenere un bel successo in Italia? Il loro “Djomb Remix” è disponibile in digitale da lunedì 10 agosto.