Tropicale è l'Ep d'esordio dei rapper catanesi Club Paradiso

Disponibile in digital streaming "Tropicale" , l’ep d'esordio del collettivo che nasce dai giovani rapper catanesi Trebar, Ross Wave e Giuliano Fragola , fratello di Lorenzo, che già in passato ha collaborato con il cantautore come autore

Arriva il nuovo collettivo catanese Club Paradiso a movimentare l’estate italiana.

Club Paradiso nasce da un progetto di Lorenzo Fragola, suo fratello Giuliano Fragola, Trebar e Ross Wave. Questo team di rapper catanesi è pronto a trasmettere energia e positività con il loro primo singolo #ClubParadiso.



Club Paradiso, come mai questo nome?

Club Paradiso è un nome che arriva da mio fratello Lorenzo, da tempo voleva fare un progetto con questo nome.

Perché avete chiamato il primo singolo con il nome del collettivo aggiungendo l’ hashtag davanti?

Questo è il pezzo che ci presenta, esprime chi siamo al cento per cento. Essendo la nostra prima canzone racchiude tutta la nostra essenza e come vogliamo presentarci al pubblico. L’ hashtag è un porta fortuna, visto il successo di mio fratello # fuori c’è il sole è stato inserito in club paradiso come buon auspicio.

Com’è nato questo brano?

Dall’esigenza di uscire, ci siamo rivisti post covid, volevamo uscire con il nostro brano già da tempo, dopo questo brutto periodo che tutta Italia a dovuto affrontare abbiamo deciso di non aspettare più, anche per mandare un messaggio di positività.

Avete altri progetti in cantiere?



Assolutamente si. Stiamo lavorando a tanti EP in studio con vari brani, avendo personalità diverse siamo pronti a spaziare ovunque. Speriamo di farvi sentire altre novità al più presto.

Chi si è occupato delle grafiche?

La copertina è stata realizzata da Giulia Di Raimondo, una nostra amica grafica che è membro constante di questo progetto. La copertina l’ha realizzata in brevissimo tempo e ci piace tantissimo.

#ClubParadiso è un brano che si fa ballare, su YouTube è cliccato e ballato.

Ne siamo molto contenti, è un brano energico, parla dell’estate. I balletti presenti online non sono stati richiesti da noi ma ne siamo talmente contenti che li ripostiamo sempre molto volentieri.