Le Leggende Del Rock. Qui Per Restare, Luca Garrò racconta la storia

La prefazione di Le Leggende del Rock. Qui per restare, il nuovo libro di Luca Garrò edito da Diarkos, è firmata da Eugenio Finardi, che così scrive: "Non ho mai conosciuto Star che non siano intimamente timide e fragili, possedute dalla

fretta di inseguire il proprio personaggio e dal timore di perderne il controllo". Da diversi anni, la storia della musica popolare e del rock in particolare non è più di

pertinenza esclusiva degli addetti al settore, ma è diventata oggetto di studio di uomini di cultura, storici del costume e sociologi. Questo libro racconta uno dei fenomeni culturali più rilevanti del Novecento attraverso le vicende e le opere dei suoi protagonisti. Ognuno dei quarantacinque capitoli del libro è dedicato alla biografia di una personalità di spicco del movimento e, allo stesso tempo, al contesto storico e socio-culturale in cui questa si è mossa.



Psicologo, giornalista e storico della musica, Luca Garrò ha scritto per alcune delle

riviste musicali più note del nostro paese, da Rolling Stone a Jam, passando per

Rockstar, Rocksound, Onstage, Rock Hard e Classic Rock. Per Hoepli è autore dei volumi Freddie Mercury (2016), David Bowie (2017), Jimmy Page e Robert Plant (2018), oltre ad aver contribuito a Storia Del Rock (2014), Jimi Hendrix (2015) e Jim Morrison (2016). Per diversi anni è stato tra i curatori del Dizionario del Pop Rock Zanichelli. Le Leggende Del Rock. Qui Per Restare è il suo quarto libro.