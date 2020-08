Irama annuncia il nuovo EP 'Crepe' in uscita il 28 agosto

Con un post pubblicato sui social, Irama ha annunciato l’arrivo di un progetto discografico nuovo di zecca a seguito del grande successo della hit “ Mediterranea ”. Un lavoro ambizioso quello in arrivo a fine agosto, che il cantautore ha scelto di spiegare con un messaggio indirizzato ai suoi fan: "Il mercato musicale continua a preconfezionare artisti, come fossero prodotti su uno scaffale. Ma io sono nato con delle crepe e nessuno sarà mai in grado di chiuderle. Quindi se mi chiedi se sono un cantautore, un rapper o una rockstar io non sono niente di tutto questo. Io sono IRAMA”. L’EP “ Crepe ” uscirà il 28 agosto e l'artista ha anche accompagnato l'annuncio con la cover di questo nuovo progetto. Non si conoscono ancora i dettagli sulle tracce presenti, ma i fan hanno subito invaso il profilo di Irama per esprimere tutto il loro entusiasmo.

Il successo di “Mediterranea”

Intanto prosegue il successo di “Mediterranea”, canzone pubblicata a metà maggio e che ancora oggi è ai primi posti della classifica dei singoli più venduti in Italia. Il brano ha finora raggiunto oltre 70 mila copie vendute conquistando un disco di platino mentre il video ha superato quota 17 milioni di visualizzazioni, grazie anche alle quattro settimane vissute in vetta alla classifica FIMI. Irama ha parlato del video di “Mediterranea” a Sky Tg24: “Più vicino al cinema che a un videoclip, come momento e come tipo di realizzazione”. Un video dalle atmosfere gipsy, vagamente apocalittiche e con un ritmo e una coreografia che invitano a ballare. “Sempre bello girare i video, ballare; è sempre legato alla musica, all’arte, è divertente”. Inoltre ha annunciato la registrazione del singolo anche in lingua spagnola: “Sarà una cosa diversa, sarà una cosa particolare, è un mercato diverso. Penso che noi nuove generazioni dobbiamo raccontare fuori dall’Italia la nostra musica e portare alta la nostra bandiera, è una responsabilità che io mi sento di prendere e come me altri artisti italiani” ha spiegato Irama.

Il singolo “Milano” con Francesco Sarcina

A marzo Irama ha pubblicato a sorpresa il singolo “Milano” in collaborazione con Francesco Sarcina de Le Vibrazioni. I proventi della canzone sono stati destinati all’ospedale Niguarda. In quell’occasione il cantautore aveva annunciato che le canzoni del disco erano già pronte: “Mi sono chiesto se avesse senso uscire adesso. In questo momento così difficile. Ci ho pensato tanto... c’è una canzone che si intitola “Milano”, Milano come la città che amo e che vivo. Non è un singolo, ma penso debba uscire adesso. Adesso che la mia città, come il resto d’Italia, sta soffrendo. Adesso che avremmo bisogno di stare vicini, anche se siamo lontani”. Dopo è stato il turno di “Mediterranea” che ha confermato il feeling di Irama con l’estate dopo i successi “Nera” e “Arrogante” pubblicati negli ultimi due anni.