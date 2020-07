Billie Eilish, My Future è l'inedito da stanotte in tutto il mondo

Sarà disponibile da questa notte in tutti gli store digitali e su YouTube My Future, il primo inedito di Billie Eilish dalla pubblicazione del suo album “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” (marzo 2019 e disco di Platino in Italia) e dall’uscita del brano per la colonna sonora di 007 “NO TIME TO DIE” (febbraio 2020).