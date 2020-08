Nahaze guarda al "Future" e fa suonare 10 canzoni in un carillon

Nel vediamo l’artista in diverse versioni di sé stessa, proiettata in un futuro dalle molteplici sfaccettature. Il suo altro si intitola Carillon (c'è la partecipazione di Achille Lauro e Boss Doms) e ha scelto per noi le dieci canzoni perfette per quella magica scatola di suoni

Future è un inno alla libertà. Nahaze lo ha scritto in un momento in cui ha potuto affidarsi al presente e lasciar scorrere il futuro: "Vorrei -racconta- che il suo ascolto riuscisse a liberare le persone dai pensieri, riconciliandole con loro stesse. Il ritornello farà ballare chiunque senta la necessità di uscire dalla propria gabbia. Per me è come la festa che segue un traguardo, ma anche il desiderio di lasciarsi andare e godersi il presente, presentando me stessa senza catene. Mi rendo conto della possibilità che mi è stata data e non ho intenzione di sprecarla". Sulla sia, e sulle sonorità del precedente singolo Carillon ha identificato le dieci canzoni perfette per uscire da un...carillon.

Over the rainbow - Israel Kamakawiwo’ole

Ho scelto questa versione perché è la mia ninna nanna da quando ero bambina. Ogni volta che l'ascolto, infatti, il brano mi trasmette tranquillità e mi dona un senso di pace infinita.



La Vie en rose - Louis Armstrong

E' un classico immortale della musica francese e senza confini. Quando lo ascolto, il brano mi fa sentire sciolta e libera, mi fa ballare. Così sento la bellezza della vita, torno ad essere una bambina spensierata: è il mio carillon. E così questo brano mi arriva nel profondo facendomi davvero vedere "la vita in rosa", cioè senza pensieri.



Era de maggio - Roberto Murolo

Tributo alla canzone napoletana, di questo pezzo apprezzo voce e chitarra, che per me risultano ipnotiche. Essendo basata su una poesia, il brano ha la capacità di farmi addormentare con delicatezza, come se fosse una carezza.



Michelle - The Beatles

In questo classico senza tempo, gli accordi di chitarra ti fanno fare un giro nelle sonorità più in alto, poi in quelle più in basso e di nuovo in alto, come su una montagna russa. Giocando su una rima, "Michelle, ma belle", il ritornello del

brano è allegro, una dolce dedica d'amore...e a me fa tornare in mente le note delicate dei carillon.



Strawberry fields – The Beatles

Le note di questo brano mi prendono per mano e mi accompagnano in un’altra dimensione, quasi onirica. Il brano ha un ritmo sognante e io quando l'ascolto mi sento come se stessi facendo un giro in giostra.



She’s a rainbow - The Rolling Stones

Con le sue sonorità quasi infantili, per me rappresenta un carillon con una ballerina di danza classica che volteggia ininterrottamente su ste stessa. E torni subito una bambina che rimane incantata difronte a questo spettacolo.



Meh - playboy carti

Ho scelto il brano perché dall’inizio alla fine ha una sonorità giocosa, infantile, quindi è perfetto per una giostra. Mi fa divertire e tornare bambina.



Charlie fa surf - Baustelle

E' un brano triste, dal testo malinconico. Ma allo stesso tempo è ipnotico e meraviglioso: proprio come un carillon. E ti cattura con la stessa forza.



Everytime - Britney Spears

Intona note di pianoforte malinconiche e di una bellezza spiazzante, molto adatte a un carillon. Quando l'ascolto, inizio subito a immaginare una ballerina che, sulle note di questo brano, danza in un cerchio armonico e perfetto.



Pina colada - Margherita Vicario e Izi

Una canzone attualissima, infatti è il mio ultimo ascolto su Spotify.