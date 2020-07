"10 anni di One Direction", il concerto a San Siro in streaming

Proseguono i festeggiamenti per i dieci anni dalla nascita degli One Direction (FOTO). Per l’occasione il gruppo ha deciso di inaugurare un sito con materiale inedito e raro, un regalo speciale per tutti i fan che sperano ancora in una reunion dopo la pausa presa nel 2016. C’è anche una dedica speciale per l’Italia con la trasmissione in streaming, solo per un giorno, di “Where We Are – Live From San Siro Stadium” (plus bonus video “The Road to San Siro”). Il docu-film sul concerto tenuto allo Stadio San Siro nel 2014 sarà disponibile sul canale YouTube degli One Direction a partire dalle ore 16 del 29 luglio. Una storica esibizione video che resterà online per sole 24 ore. Il docu-film è il seguito del live movie “One Direction: This Is Us” pubblicato nel 2013. Con il live streaming del concerto è presente anche il contenuto esclusivo “The Road To San Siro”. Inoltre grazie ad una funzione speciale, gli utenti potranno cantare le canzoni più famose insieme agli One Direction.