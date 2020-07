Moreno Delsignore rilegge Hunger Strike di Chris Cornell

S’intitola “Chamber Rock” il nuovo progetto discografico di Moreno Delsignore. L’ex voce degli Scomunica (nonchè noto Vocal Coach italiano) ha realizzato, insieme al chitarrista Luca Sassi, un album “omaggio al rock” in versione acustica riarrangiando in maniera originale grandi classici del rock contemporaneo. Nel disco “Chamber Rock” (in versione CD su Vrec Music Label/Audioglobe dal 4 settembre) rientrano classici come “High Hopes” (Pink Floyd), “Save a Prayer” (Duran Duran), “Black Hole Sun” (Soundgarden), “Life on Mars” (David Bowie): primi quattro singoli che saranno pubblicati a cadenze bisettimanale sui principali store digitali a partire da oggi. “High Hopes” è il primo brano pubblicato: https://vrec.fanlink.to/chamber1

I quattro brani saranno supportati dai rispettivi video live, realizzati dal vivo in presa diretta dai due musicisti presso lo studio: PFL di Federico Provini, da anni collaboratore stabile nelle produzioni di Moreno Delsignore, e ripresi in video durante l’esecuzione da Stefano Rebuffo.



«L’idea è quella di “spogliare” le canzoni - afferma il cantautore -, di votarsi alla melodia ed all’interpretazione lasciandosi trasportare dal sottile filo conduttore dell’attitudine “canti ciò che sei”. E così attraverso i decenni, le epoche e gli stili: il fuoco sacro della ribellione, il dolore trasformativo dell’introspezione, l’ipnosi dimensionale della psichedelia, la pace e la speranza si cercano, si fondono e si confondono, abbandonano ogni struttura definita, pronti a fare dono di sé nell’intreccio semplice di una voce e di una chitarra, dentro esecuzioni “senza paracadute”, così, in presa diretta come l’istantanea di un momento della vita».



Non è la prima volta che Moreno Delsignore si cimenta con i grandi classici del rock. Già nel suo precedente lavoro “Risveglio” (recentemente ripubblicato in versione rimasterizzata) aveva affrontato (primo italiano a farlo) il brano “Innuendo” dei Queen e la stessa “High Hopes” dei Pink Floyd che diventa il brano di collegamento tra i due lavori in quanto primo singolo ad essere pubblicato online.

Moreno Delsignore: Ex voce degli Scomunica, rock band lombarda attiva dal 1995 al 2006 con tre album all’attivo sulla scia del successo di band come Litfiba o Timoria, Moreno Delsignore intraprende la carriera solista dopo 22 anni di militanza sui palchi di tutta Italia, 3 album ed un background di insegnante di canto e vocal coach che lo ha portato a collaborare con i più grandi della musica italiana (tra cui Vasco Rossi, Enrico Ruggeri, Maurizio Vandelli). Dopo qualche anno di gestazione è pronto l’esordio discografico intitolato “Risveglio” da cui sono estratti i singoli “Ascoltami” e “La scia del sole”. Nel 2019 dopo 31 anni di insegnamento fonda la sua scuola: “Il Tempio della Voce” www.iltempiodellavoce.com, un sistema unico per l’apprendimento del canto e della tecnica vocale che raccoglie una lunghissima esperienza e fornisce, attraverso esercizi video guidati suddivisi per tutte le categorie di voci maschili e femminili, un metodo di studio quotidiano a distanza fruibile sempre da ogni dispositivo, funzionale per i neofiti come per i professionisti, che attraverso una routine mirata potranno implementare la propria vocalità.



Luca Sassi, chitarrista, diplomato in chitarra classica presso il conservatorio Verdi di Como. Inizia nel 2011 un percorso di rilettura dei classici rock in chiave acustica all’interno del trio Three Wheels che lo porta ad adattare le modalità interpretative della chitarra classica alla musica rock. Questo percorso culmina con l’incontro di Moreno Delsignore, e la nascita del progetto Chamber Rock nel cui contesto spinge all’estremo la rilettura essenziale dei classici rock, con arrangiamenti ridotti a una sola chitarra e voce. In parallelo, nel 2018 inizia a studiare musica elettronica e fonda, insieme a Laura Matarazzo e Giuseppe Magnelli, il trio The Space Country.