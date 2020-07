Irene Grandi sarà la star dell'edizione 2020 di "Musica per i Borghi"

In versione ridotta ma senza intaccare la qualità della proposta artistica. Anche quest’anno torna il festival di Musica per i Borghi con tre serate dal 21 al 23 agosto, a Marsciano. Si tratta della 18esima edizione della rassegna e grande protagonista sarà Irene Grandi, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo e dai festeggiamenti per i 25 anni di carriera. Una cantautrice in continua evoluzione e sempre pronta a mettersi in gioco. Al festival di Musica per i Borghi darà vita ad uno spettacolo unico dove proporrà i grandi successi della carriera e le canzoni del suo ultimo doppio album “Grandissimo”, uscito il 14 febbraio. A giugno Irene Grandi ha pubblicato il nuovo singolo “Devi volerti bene” che chiude idealmente il cerchio aperto a febbraio con “Finalmente io”, canzone portata al Festival di Sanremo e scritta per lei da Vasco Rossi, Gaetano Curreri, Roberto Casini e Andrea Righi. In merito al nuovo brano, Irene Grandi ha dichiarato: “”Devi volerti bene” è una canzone che avrei voluto scrivere almeno dieci anni fa, in quel momento ho iniziato davvero a volermi bene. E mi ha aiutato lo yoga”.

L’album “Grandissimo” e le collaborazioni presenti

Entrambe le canzoni fanno parte di “Grandissimo”, speciale edizione del doppio album che celebra i 25 anni di carriera dell’artista, la sua anima plurale rockettara ma anche cantautrice e interprete raffinata. Al concerto in programma per il festival di Musica per i Borghi, Irene Grandi riproporrà i grandi classici della sua carriera e gli inediti presenti nell’album (in tutto sono quattro). “Grandissimo” è una raccolta unica con sedici brani tra cui sei hit riarrangiate live e sei classici riproposti in duetto con Sananda Maitreya (Terence Trent D’arby), Loredana Bertè, Levante, Fiorella Mannoia, Carmen Consoli, Stefano Bollani. In linea con il lungo percorso della manifestazione, giunta alla 18esima edizione, anche quest’anno si è potuta garantire la presenza di una delle cantanti più eclettiche e talentuose della musica italiana.

Il concerto di Irene Grandi

Il concerto di Irene Grandi si terrà il 22 agosto all’interno dello stadio comunale ed è previsto il pagamento di un biglietto. “È la prima volta che uno spettacolo di Musica per i Borghi è a pagamento – spiega il direttore del festival Valter Pescatori –. Una scelta resa necessaria dalle esigenze di sicurezza volte a garantire un controllo sul numero delle persone, non più di mille, che possono accedere allo spettacolo ed evitare la formazione di assembramenti nell’area in cui si svolge”. Dopo l’uscita del singolo “Devi volerti bene”, Irene Grandi si è esibita il 22 luglio nella cava dell’Auditorium “Parco della Musica” di Roma. La cantante ha sottolineato come sia importante dare un segnale di ripartenza in un settore – quello della musica – che altrimenti si rischia di perdere per strada.