Irene Grandi, torna con un nuovo brano e video

La ricerca del bene, dentro e fuori di noi diventa un imperativo di rinascita. Con il singolo: “Devi volerti bene” Irene Grandi (Le canzoni più belle della sua carriera) chiude il cerchio aperto all’ultimo Festival di Sanremo con “Finalmente io”, brano scritto per lei da Vasco Rossi e Gaetano Curreri. In quell’occasione la cantautrice affrontava gli errori, i limiti e le mancanze. Lo faceva organizzando una riscossa, attraverso l’invito a fare ciò che sentiamo giusto per noi, attraverso la consapevolezza. Il nuovo singolo: “Devi volerti bene” ha tra gli autori oltre la stessa Grandi, Curreri, Romitelli, Casini e Pulli. “E’ una canzone che avrei voluto scrivere almeno dieci anni fa-osserva la Grandi- allora ho iniziato davvero a volermi bene. E mi ha aiutato lo yoga”. Il brano è stato inserito nella tracklist della speciale edizione del doppio album “Grandissimo” uscita lo scorso 14 febbraio. Si tratta del disco con cui l’artista fiorentina ha voluto festeggiare i suoi primi 25 anni di carriera.

Irene Grandi torna a cantare dal vivo

Un unico evento live fissato per il 22 luglio nella cava dell’Auditorium “Parco della Musica” di Roma. “Sarà davvero un grande ritorno in uno spazio che garantirà il distanziamento previsto. Credo sia importante dare un segnale di ripartenza in un settore – quello della musica- che altrimenti rischiamo di perdere per strada”