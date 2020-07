La Uce, singolo del collettivo Town Sound cantato dai Sud Sound System

«È stato emozionante campionare i suoni simbolo del Salento» racconta Jacopo Cecchini dei Town Sound, «per poi racchiuderli in una composizione musicale dove gli amici Sud Sound System hanno cantato un vero e proprio inno alla terra salentina».

Infatti hanno registrato il mare per creare il pad, campionato il ramo di ulivo che sbatte sul tronco e produce un clap perfetto, inoltre con il fico hanno creato le percussioni per completare il groove. Successivamente utilizzato il vento e alcune registrazioni ambientali per ricreare la percezione uditiva di quei posti di mare fantastici, dando voce ai simboli che più rappresentano il Salento, poi hanno aggiunto un basso e un organo per dare un taglio Reggae / Dub alla produzione. Poi i Sud hanno steso il testo della canzone. Town Sound, nella persona del producer Jacopo Cecchini, ha prodotto il beat a quattro mani insieme a Terron Fabio dei SSS, campionando i suoni simbolo della terra salentina, e Roberto Mancini (Town Sound) ha realizzato il video.

La canzone è stata mixata da Stefano Lelii, presso lo studio di registrazione “La Baia dei Porci” di Nereto (TE), in Abruzzo.

Il mastering è stato eseguito dal noto sound engineer Nick Manasseh nel suo mastering studio a Londra.

La copertina è creata dall’illustratore Francesco Saverio Capriotti, in arte Onerio.

CREDITS SUD SOUND SYSTEM

Fabio Miglietta aka Terron Fabio (Produttore, Cantante)

Federico Vaglio aka Don Rico (Cantante)

Fernando Antonio Blasi aka Nandu Popu (Cantante)

CREDITS TOWN SOUND

Jacopo Cecchini (Produttore Musicale)

Roberto Mancini (Videomaker)

Stefano Lelii de “La Baia dei Porci” (Mixing Engineer)

Nick Manasseh (Mastering Engineer)

Francesco Saverio Capriotti in arte Onerio (Grafico, Illustratore)