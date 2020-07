Anna Tatangelo e Geolier, esce il video di Guapo

Anticipato da un breve estratto pubblicato sui social, è online il video di “ Guapo ”, nuovo singolo di Anna Tatangelo ( qui potete trovare tutte le sue foto più belle ) con la collaborazione del rapper Geolier . La cantante, classe 1987, ha inaugurato così un nuovo capitolo della sua carriera puntando su sonorità diverse rispetto a quelle classiche che l’hanno resa famosa. Un cambio drastico per l’estate 2020 che la vede duettare con Geolier, rapper tra i più talentuosi degli ultimi tempi. Pubblicata il 3 luglio, la canzone “Guapo” è l’avvicinamento di Anna Tatangelo alla scena urban, un percorso iniziato più di un anno fa. Dopo aver collaborato con Achille Lauro e Boss Doms, “Guapo” permette all’artista di esplorare la Latin Trap. Il testo è un vero e proprio discorso, con una lei che tiene le distanze con il suo lui. Negli ultimi giorni Anna Tatangelo ha pubblicato una serie di scatti dal backstage del video , ambientato a Napoli. La cantante appare con un outfit metropolitano, quasi androgino, maxi camicia bianca con cravatta e shorts a vita alta come un guapo new age ma allo stesso tempo femminile grazie a calze ricamate e collana in vista.

Nel breve estratto invece si vede Geolier seduto in un’auto sportiva, mentre Anna Tatangelo cammina sulla banchina di un porto . “ Guapo ” è una canzone che punta alla ricerca di qualcosa di più internazionale grazie anche alla produzione di Dat Boi Dee. Fondamentale anche il contributo di Geolier, già presente nelle classifiche digitali grazie alla canzone “M manc” con Shablo e Sfera Ebbasta. Astro nascente del rap napoletano, in pochissimo tempo ha conquistato milioni di stream e visualizzazioni grazie ai singoli “Queen”, “Como Te” feat. Emis Killa e “P Secondigliano” con Nicola Siciliano (arrivato ad oltre 25 milioni di visualizzazioni).

Il cambio di look e il nuovo sound di Anna Tatangelo

A metà giugno Anna Tatangelo aveva lanciato i primi segnali di un radicale cambiamento con una foto pubblicata su Instagram dove è apparsa per la prima volta bionda. La cantante ha sfoggiato un taglio decisamente rock, capelli biondo platino, top aderente, giubbotto in pelle e occhiali da sole. Un cambio di immagine radicale accompagnato dalla cancellazione di tutte le foto pubblicate precedentemente. Nella foto pubblicata aveva scelto come didascalia una frase emblematica “Mann’itt nun tiene a capa apposto”, ritornello di “Guapo”. All'inizio del mese di maggio la cantante di “Ragazza di periferia” aveva riscosso un grande successo con uno scatto da oltre 100.000 like su Instagram dove preannunciava una rivoluzione. “Fuori solo calma apparente…”, la frase in didascalia dove Anna Tatangelo appariva con lo sguardo rivolto all’obiettivo. Al termine del testo, l’emoticon di un microfono. Segnali chiari della volontà di Anna Tatangelo di allontanarsi dai successi degli ultimi anni e sorprendere i suoi fan. La canzone e il video di “Guapo” rappresentano il primo passo verso un nuovo capitolo artistico della cantante originaria di Sora.