Morto a 27 anni, Benjamin Keough, il nipote di Elvis Presley

Il giovane è deceduto a Calabasas, nella contea di Los Angeles. Musicista come il nonno, aveva sempre tenuto un basso profilo e appariva raramente in pubblico

Un’altra tragica notizia colpisce il mondo dello spettacolo. Benjamin Keough, figlio di Lisa Marie Presley e nipote del grande Elvis Presley, è morto all’età di 27 anni. Secondo le ultime notizie si tratterebbe di suicidio con arma da fuoco avvenuto a Calabasas, nella contea di Los Angeles. Devastata la famiglia, come riportato dal manager Roger Widynowski che si è limitato a sottolineare il dolore della mamma Lisa Marie Presley “devastata dal dolore, adorava quel ragazzo. Era l’amore della sua vita. Ha il cuore spezzato, inconsolabile ma cerca di rimanere forte per i suoi gemelli di 11 anni e la figlia maggiore Riley”. Nancy Sinatra ha twittato le sue condoglianze a Presley, scrivendo: «Ti conosco da prima che tua madre ti partorisse, non sognando mai che avresti avuto un dolore simile nella tua vita. Mi dispiace molto».

L’incredibile somiglianza con il nonno Elvis Presley

Si conosce poco della vita di Benjamin Keough. È il figlio di Lisa e del musicista Danny Keough e sua sorella è l'attrice Riley Keough, apparsa in diversi film indipendenti e horror nel corso degli anni tra cui "The Lodge" del 2019. Benjamin Keough ha sempre mantenuto un basso profilo nel corso degli anni, ma l'unica cosa per cui è ben noto è la sua somiglianza con il nonno Elvis Presley. Una caratteristica così marcata che la stessa mamma Lisa Marie aveva affrontato. La donna aveva raccontato di come un giorno il nipote venne circondato dai fan di Elvis, convinti che fosse davvero lui: “La somiglianza è incredibile”, aveva detto la mamma. Così come il nonno, anche Benjamin Keough era un musicista e da adolescente nel 2009 aveva firmato un contratto discografico da 5 milioni di dollari. Nonostante ciò non sono mai stati pubblicati album.

La carriera di Benjamin Keough

Benjamin Storm Keough, questo il suo nome completo, era nato il 21 ottobre 1992 dal primo matrimonio della madre Lisa Marie con Danny Keough, terminato nel 1994. Appena 20 giorni dopo il divorzio, la Presley sposò Michael Jackson. Dal 2002 al 2004 è stata sposata con Nicolas Cage, successivamente dal 2006 al 2016 con Michael Lockwood, padre delle sue gemelle Harper Vivienne Ann e Finley Aaron Love. Benjamin Keough è apparso in alcuni film e cortometraggi ma senza mai interpretare ruoli da protagonista. Poco attivo anche sui social, appariva raramente in pubblico, ma le sue poche foto mostrano la sua forte somiglianza con il nonno. Una delle ultime volte in cui è stato visto con la famiglia è stato durante il 40 ° anniversario della morte di Elvis Presley durante una veglia a Graceland.