L'estate dei Legno è frizzante e da "Instagrammare"

L’estate frizzante e spensierata. Quella della musica dei Legno, duo toscano pieno di energia, che con “Instagrammare” strizza l’occhio agli anni ’80 e ’90 e celebra In alto mare, la hit di Loredana Bertè che risuona nel refrain e che proprio quest'anno compie 40 anni.

L’identità di questi due giovanotti è sconosciuta. Certa, invece, è la loro ambizione: far ballare e divertire il pubblico. Il tutto grazie a un sound che è un mix di vintage e contemporaneo.

il brano è nato durante il lockdown

“Instagrammare lo abbiamo scritto in un momento molto grigio, quello del lockdown”, raccontano i Legno. “Proprio per questo gli abbiamo voluto dare un po’ di colore, un po’ di vivacità, attraverso delle citazioni importanti. Abbiamo citato i Righeira e Max Pezzali e poi la canzone di Loredana Berté In alto mare, che quest’anno compie 40 anni”.

IL FEATURING DEI ROVERE

Di più. Il duo ha ospitato il featuring dei Rovere, altra band della scena musicale indie, che come i Legno vanta milioni di stream su Spotify. Il risultato è un brano accattivante e orecchiabile, perfetto per questa estate post lockdown.