E' morto Mario Zanni: era l'uomo del "Bar Mario" nei pezzi di Ligabue

approfondimento

Luciano Ligabue, le frasi più celebri e amate delle sue canzoni

Il Bar Mario si trovava - e si trova tuttora - in via Forche 1 a San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia, a pochi chilometri da Correggio, il paese natale di Ligabue. Negli anni Ottanta l locale era vicinissimo a una ex stalla in località Lemizzone adibita a sala prove dagli Orazero, la prima band di Ligabue che chiudeva perciò ogni serata di lavoro facendo tappa fissa da Mario: è proprio questo lo spunto di "Bar Mario", lato B del 45 giri "Anime in plexiglass" inciso nel 1988 dagli Orazero e presente anche in "Ligabue", il suo primo album da solista del 1990, di cui il Liga aveva festeggiato i 30 anni lo scorso maggio. Una frase dedicata a Mario chiude ognuna delle tre strofe: "Mario dà un colpo di straccio al banco del bar", "Mario sputa e tira fuori i conti del bar", "Mario manda tutti a nanna e poi chiude il bar".