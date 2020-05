Trent'anni di Ligabue inteso come il primo album di Luciano Ligabue. L'artista emiliano lo ha raccontato con un post sul suo profilo facebook dove ricorda che quel disco va oltre il significato simbolico perché è l'inizio di un percorso straordinario. Proprio per questo lo ha definito come una porta che si apre e che forse se non fosse stata spalancata non avrebbe costruito una splendida pagina di rock e di vita. Luciano Ligabue, con una insolita barba, ringrazia prima chi lo ha seguito per tre decenni e poi si apre ai ricordi. E lui, che ha il senso della gratitudine, che è una persona speciale, legata alla sua terra e alle sue radici, ha scelto di spegnere le trenta candeline con i suoi amici, perché lui ha decine di migliaia di amici, non chiamiamoli fan, che lo hanno accompagnato concerto per concerto, canzone per canzone, film per film, libro per libro, Campovolo per Campovolo.