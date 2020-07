Levante, il nuovo singolo "Sirene" in uscita il 7 luglio

Un’estate sospesa è al centro di “ Sirene ”, il nuovo singolo di Levante ( FOTO ). La canzone sarà disponibile dal 7 luglio ed è stata annunciata a sorpresa dalla stessa cantautrice con un post su Instagram. Dopo l’annullamento del tour estivo, Levante ha scelto di tradurre in musica i suoi pensieri e le sue emozioni e nella didascalia che accompagna l’immagine di copertina di “Sirene” ha introdotto così la sua nuova canzone: “Ci siamo lasciati cantando ‘siamo il vento e non la bandiera’. Andavamo dentro al vento mentre in mano stringevamo sogni. Le notti a cercare buone stelle... e poi trovarsi in mezzo a strane sorti. Ho deciso di cantarle queste strane sorti e in qualche modo, come so fare, mandarvi il mio più caldo abbraccio e solo la verità, niente altro che la verità. Lo giuro”.

Levante spiega la nascita di “Sirene”

“Sirene” è una canzone dolce e allo stesso tempo crudele che attraverso la metafora di una conversazione tra Levante e i suoi fan rappresenta il sogno, ma nel momento della sua disillusione. Per spiegare al meglio il significato di “Sirene”, la cantautrice ha pubblicato un lungo messaggio alla stampa dove spiega che non è stato facile annunciare l’annullamento del tour estivo e rendersi conto che quest’estate non sarebbe salita sul palco. Lontana dai live e animale da palcoscenico, Levante ora si sente in cattività. Poi spiega com’è nata “Sirene”: “È stato un attimo, ho preso la chitarra e ho scritto 'Sirene'. Ed è stato proprio come per 'Alfonso', stavo raccontando una cosa triste su una musica leggera e onestamente non mi sembrava vero, visti i tentativi di scrittura fallimentari durante la quarantena. Sapevo che sarebbe arrivato questo brano, ma non sapevo come e non sapevo perché. Il perché è la delusione del sogno, una conversazione immaginaria tra me e i fan in cui, dopo l’entusiasmo per il desiderio di ricongiungimento (nella metafora del ritorno al mare) nel ritornello intervengo con la cattiva notizia di una pausa”.

Un’estate diversa da raccontare

Levante spiega di aver sentito il bisogno di raccontare la realtà, il contesto e non di fingere che dall’inizio dell’estate tutti sono tornati a fare quello che facevano nella scorsa o nella prossima stagione estiva: “Questa è un’estate diversa e io sono qui a raccontarla. Chiusi gli ombrelloni, stesi i desideri, sgonfiati i braccioli… non ci resta che accontentarci di quello che rimane oggi, la pioggia (perché sì, quello dell’8 giugno era un giorno di pioggia)”. Per la cantautrice la canzone “Sirene” è la delusione del sogno e allo stesso tempo anche l’illusione del sogno, perché la parola inevitabilmente lascia pensare al mare, ma le uniche sirene che sentiamo sono quelle delle nostre città, l’allarme, lo stop”.

Per l’estate 2020 Levante ha deciso di non scendere al compromesso di uno spettacolo diverso e così ha optato per l’annullamento del suo tour: “Ognuno ha delle motivazioni valide e di cui comprendo le scelte. La mia scelta, oggi, è di aspettare. La musica, amici miei, è fatta anche di pause”, le parole per spiegare la sua decisione. La serie di live avrebbe portato la cantautrice in giro per l’Italia a luglio e ad agosto.