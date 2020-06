Radio Italia Ora, 45 big della musica al comando del network

“Questo è un evento unico nel suo genere in diretta e in contemporanea sulla nostra radio, la nostra tv e i social, 45 artisti prendono possesso di Radio Italia (scopri qui il palinsesto degli artisti in onda),unica limitazione: la musica italiana. Ha iniziato Laura Pausini, Baglioni poi Tiziano Ferro, Jovanotti, Nannini… un’iniziativa che ha l’obbiettivo di lanciare il nostro nuovo look!”

Le dichiarazione di Alessandro Volanti, direttore marketing di Radio Italia a Sky Tg24

Abbiamo sintetizzato così l’intervento di Alessandro Volanti, direttore marketing, ospite a Sky Tg24 che ci presenta Radio Italia Ora. 45 big, proprio come gli anni da cui esiste la radio libera in Italia per un evento imperdibile, un modo entusiasmante per ricominciare con una nuova veste, una nuova energia e tutti i colori della musica italiana. Una vera e propria rivoluzione del palinsesto: per 45 ore consecutive infatti gli artisti trasformano la radio in un proprio spazio, per un’ora ciascuno.