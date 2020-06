Le discoteche italiane (quasi) tutte pronte a riaprire

Dove eravamo rimasti con le discoteche? A fine febbraio, quando tutte chiusero ancor prima che i vari DPCM rendessero questa misura obbligatoria. Settimana scorsa la doccia fredda, con la decisione governativa di differire le aperture dei club al 14 luglio, demandando di fatto alle Regioni la possibilità di consentire le riaperture. Un’opportunità che tutti i Governatori hanno recepito, a parte Lombardia e Piemonte.



Da venerdì 19 si torna quindi a ballare? Non proprio, o quantomeno non nelle modalità alle quali siamo stati da sempre abituati. È ancora presto per il “rompete le righe”. “Semaforo verde per la riapertura delle discoteche, seppure con precauzioni e regole di distanziamento sociale precise - parole di Maurizio Pasca, il Presidente del Sindacato Italiano dei Locali da Ballo, associazione che raggruppa il 90 per cento dei locali italiani - Consideriamolo un punto di partenza, per tornare gradualmente verso la normalità, ovvero la riapertura anche dei locali al chiuso, nel rispetto dell’evoluzione epidemiologica e con il senso di responsabilità che ci ha sempre contraddistinti, valori per i quali ci siamo sempre battuti in questi mesi”.



Qualche esempio di riapertura in questo fine settimana. Venerdì 19 e sabato 20 giugno la Villa Delle Rose di Misano Adriatico inaugura la sua stagione estiva con il format Arena: un progetto che si sviluppa sin dall’ora di cena, che viene accompagnato da spettacoli d’arte varia, ispirati al cinema e al cabaret francese, performance destinate a coinvolgere acrobati, mimi, cantanti, teatranti e figuranti, con l’accompagnamento musicale assicurato da Dj Thor, Nicola Zucchi e Tanja Monies. Anche il Triveneto è pronto a ripartire; il Kursaal di Lignano Sabbiadoro apre venerdì 19 e sabato 20 giugno con i dj resident, capienza ridotta e potenziamento del servizio al bar e ai tavoli. Proposta invece decisamente atipica Brunico, in Alto Adige, dove si svolge il primo Drive In Festival con dj: da venerdì 19 a domenica 20 giugno proiezione di film e a seguire dj set con i Two Kinx Rudy MC e Shany. Si balla in macchina (200 autovetture al massimo, 4 persone pe vettura) con la musica che viene diffusa in FM. Nel frattempo ogni settimana si incrementa l’offerta dei festival in streaming, ormai sbarcati su piattaforme solitamente utilizzate per i videogames, dove impazzano realtà aumentate e il 3D. Qualche esempio? The Noise Of Summer (venerdì 19 e sabato 20) con Sigys Vinylism, Luciano Mancini e Onirika, Defected WWWorldwide (da venerdì 19 a domenica 21 giugno) con Martinez Brothers, Louie Vega e Darius Syrossian, Freqways (sabato 20, una maratona di dodici ore con quartier generale in Arabia Saudita) con Benny Benassi, Steve Aoki e Claptone, Set For Love (da venerdì a domenica) con Carl Cox, Deborah De Luca e Nakadia. Un week-end – quello in arrivo – che si chiude come meglio non potrebbe, con Jean-Michel Jarre o meglio il suo avatar che domenica 21 si esibisce nel concerto #AloneTogheter: appuntamento sulle pagine social di Jarre e sulla piattaforma Vroom dalle ore 21.15. Imperdibile.